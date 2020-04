Puma’s, coyotes en geiten verkennen verlaten straten

Dieren die normaal gesproken alleen in de natuur te spotten zijn, wandelden de afgelopen weken op hun gemak allerlei steden binnen.

“Het verbaast me niet, maar grappig is het wel”, zegt stadsbioloog en Trouw-columnist Jelle Reumer over het verschijnsel. “Het is een prachtig beeld: de nubische steenbokken die met hun grote horens langs het strand van Eilat paraderen, de kudde geiten die in Wales de straat oversteekt.”

‘Post-apocalyptisch’

Volgens Reumer geeft het fenomeen een inkijkje in een ‘post-apocalyptisch scenario’. “Wat als de mensheid verdwenen is en de natuur het weer overneemt? Dit is maar tijdelijk, natuurlijk. Toch zie je direct dat de natuur het leven weer overneemt, zodra de kust veilig is. Ook in de stad.”

Een puma sluipt door de straten van de Chileense hoofdstad Santiago. Beeld REUTERS

Een wild hert in de straten van Trincomalee, Beeld AFP

De teruggekeerde rust is de belangrijkste reden voor de komst van de dieren, vertelt de bioloog. “De stedelijke ruimte was vroeger het leefgebied van dieren, maar zij zien ons als natuurlijke vijand. Ook het verkeer is erg gevaarlijk voor ze. Nu die dreiging verminderd is, heroveren de dieren snel hun territorium.”

Hogere temperatuur

Voor dieren is de stad een aanlokkelijk terrein: deels vanwege het voedsel, maar voornamelijk vanwege de hogere temperatuur. “Het is in de stad soms wel vijf tot zeven graden warmer dan in de natuur”, vertelt Reumer. “Dat maakt in Israël niet uit, maar in koudere gebieden maakt dat het leven een stuk aangenamer.”

Ook in Nederland leven wilde dieren om de steden heen, vertelt de bioloog. “Denk aan reeën in bossen aan de rand van een stad. En er zijn nu al enkele vossen: daarvan zou je er nog veel meer kunnen verwachten, als we wat langer binnenblijven.” Dat hangt ook van het onderhoud in de stad af, zegt Reumer. “Snoeit de plantsoendienst nog? Wordt het vuilnis nog opgehaald? Als dat zou stoppen, ontploft de biodiversiteit pas echt.”

Twee herten langs een souvenirwinkel bij de Todaji-tempel bij het Japanse Nara. Beeld AP

Een civetkat struint over de doorgaans drukke straten van Kozhikode, in de Indiase deelstaat Kerala. Beeld Jeanette Vos001

