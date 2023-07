Pruiken, wapens, valse paspoorten en heel veel cash: huiszoeking brengt Prigozjin verder in diskrediet

Een kast vol versleten pruiken, een schoenendoos met goudstaven, een vertrek dat is omgebouwd tot operatiekamer, een privékapel, een opgezette alligator, een collectie wapens om een halve militie mee te bewapenen, een handvol valse paspoorten, een moker met de tekst ‘voor gebruik bij belangrijke onderhandelingen’ en natuurlijk cash. Heel veel cash. Dat is de opbrengst van de huiszoeking in het woonpaleis van Jevgeni Prigozjin, de gevallen baas van het Russische privéleger Wagner.

Althans, zo willen de Russische staatsmedia hun publiek graag doen geloven. Woensdagavond toonde de pro-Kremlin krant Izvestia beelden van een inval door de Russische veiligheidsdiensten in de woning van de verketterde krijgsheer in Sint-Petersburg. Het doel achter de groots uitgemeten FSB-razzia lijkt om Prigozjin nog verder in diskrediet brengen nadat hij een kleine twee weken geleden met zijn privémilitie een kortstondige gewapende opstand begon in Rusland.

Niet meer in Belarus

De beelden van de huiszoeking kwamen kort voordat de Belarussische potentaat Aleksandr Loekasjenko liet weten dat Prigozjin niet meer in Belarus is. Als onderdeel van een schimmige deal tussen het Kremlin en de Wagnerbaas die op 24 juni een einde maakte aan de gewapende opstand, zou de oligarch in ballingschap gaan in Belarus. Maar, zo verklaarde Loekasjenko donderdagochtend: “Jevgeni Prigozjin is in Sint-Petersburg. Of misschien is hij vanochtend naar Moskou gegaan, maar hij is niet op Belarussisch grondgebied.”

De afgelopen weken werd er volop gespeculeerd over de verblijfplaats en het doen en laten van Prigozjin. Sinds zijn openlijke muiterij tegen de legerleiding en het Kremlin is de oligarch niet meer in het openbaar gezien. Wel circuleerden er online volop vage foto’s van mannen die – al dan niet op lachwekkende wijze gecamoufleerd – op Prigozjin zouden moeten lijken.

Het laatste teken van leven van Prigozjin zelf kwam afgelopen maandag, toen hij in een kort audiobericht op Telegram zijn dank betuigde aan de medestanders van zijn opstand. “Ik wil dat jullie begrijpen dat onze ‘mars voor gerechtigheid’ was bedoeld om verraders te bestrijden en de samenleving te mobiliseren”, zo verklaarde hij. “Ik weet zeker dat we in de nabije toekomst nieuwe overwinningen aan het front zullen zien. Bedankt allemaal.”

Tot verrader gebombardeerd

Toch wijst steeds meer erop dat Prigzojin zelf inmiddels tot verrader is gebombardeerd en dat de samenleving juist tegen hém wordt gemobiliseerd. Naast de huiszoeking en zijn al dan niet vrijwillige verstoppertje, begonnen de Russische autoriteiten afgelopen week ook met de ontmanteling van Prigozjins zakenimperium door onder meer zijn mediaholding Patriot binnen te vallen en computers en documenten in beslag te nemen. Daarnaast berichtten Russische media dat de trollenfabriek van de oligarch waarmee hij via social media op grote schaal desinformatie de wereld inpompte inmiddels zou zijn opgedoekt.

Het heeft er kortom alle schijn van dat de huurlingenbaas voor het Kremlin in korte tijd van schimmige cultheld tot staatsvijand nummer één is verworden. En het verleden heeft al meer dan eens bewezen dat een dergelijk brandmerk in het Rusland van Poetin het begin van het einde is. Ook voor mannen die het jarenlang goed konden vinden met de president.

