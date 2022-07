Provocatie of blufpoker? Poetin richt zich met oorlogsretoriek tot het Westen

“Als het Westen Rusland op het slagveld wil verslaan, dan moet het Westen dat vooral proberen.” Deze provocerende en uitdagende woorden komen van de Russische president Vladimir Poetin, die donderdag belangrijke volksvertegenwoordigers in de Doema, het parlement, toesprak. De speech werd uitgezonden op de Russische staatstelevisie.

“We horen vaak dat het Westen ons wil bevechten tot de laatste Oekraïner. Dat is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar het lijkt erop dat het die kant op gaat”, aldus een agressieve Poetin. Met het Westen doelt hij vooral op de Navo-lidstaten. De militaire alliantie van dertig lidstaten in Europa en de Verenigde Staten levert munitie en wapensystemen aan Oekraïne, maar neemt niet met troepen deel aan de strijd in Oekraïne, om een directe oorlog met Rusland te vermijden.

Poetin zegt nu met veel bravoure: kom maar op. “Laat ze het maar eens proberen. Wij zijn dit gevecht niet begonnen”, zo hield Poetin zijn toehoorders voor, alsof Moskou geen troepen naar Oekraïne heeft gestuurd en vele steden daar heeft platgebombardeerd en ingenomen. De dreigende woorden hebben te maken met de steeds verdere uitbreiding van de Navo met voormalige Oost-Europese landen, die eens tot het Warschaupact behoorden. Binnenkort voegen Zweden en Finland zich bij de Navo. Moskou ziet die uitbreiding als een omsingeling van Rusland, waarmee de Navo is begonnen.

Kernkoppen op scherp gezet

Een dag eerder dreigde de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, Dimitri Medvedev, met een kernoorlog als er internationale tribunalen komen om Russische oorlogsmisdaden te berechten. Medvedev was van 2008 tot 2012 president van Rusland en wordt gezien als de rechterhand van Poetin. Medvedev voegde daar woensdag aan toe dat ‘het idee om een land te straffen met het grootste arsenaal aan kernwapens volstrekt absurd is en een potentiële bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid’.

Dreigementen over een kernoorlog zijn de laatste maanden door de top van Rusland vaker gedaan. Poetin verhoogde aan het begin van de oorlog de paraatheid van de Russische nucleaire eenheden en liet kernkoppen op scherp zetten. Ook Medvedev maakte al eerder toespelingen op het risico van een kernoorlog.

De dreigende woorden komen op het moment dat Rusland, Loegansk, een van de twee Oekraïense provincies van de Donbasregio in het oosten, heeft ingenomen. Moskou heeft zijn oog nu laten vallen op het andere deel van de Donbas: Donetsk. Tegelijkertijd lijkt het er steeds meer op dat Rusland door zijn enorme voorraden aan munitie, raketten en wapensystemen heen begint te raken. Het Russische parlement heeft deze week twee wetten aangenomen waarbij de staat particuliere Russische bedrijven kan verplichten hun productie van wapens en onderdelen voor het Russische leger op te voeren.

Grijp uw kans

De oorlogsretoriek van Poetin kan ook een staaltje blufpoker zijn om de tegenvallende slagkracht van het Russische leger en de luchtmacht te maskeren. In dat straatje past ook een statement van Poetin tijdens dezelfde toespraak dat Rusland eventuele vredesonderhandelingen niet verwerpt. Moskou zou dan de terreinwinst in Oekraïne kunnen proberen te verzilveren en zo, ondertussen, proberen het leger weer op sterkte te brengen. Poetin waarschuwde dat vredesonderhandelingen afwijzen betekent dat het conflict verdergaat en het daarna steeds moeilijker zal worden om tot overeenstemming te komen. Het klonk als: grijp uw kans. Tegelijkertijd is het de vraag wie daar het meeste voordeel van heeft.

Poetin liet ook weten dat de Westerse sancties problemen veroorzaken in Rusland, maar bij lange na niet op de schaal die het Westen beoogt. Pogingen van het Westen om Rusland te bedwingen, zullen volgens hem gedoemd zijn om te mislukken. De oorlog in Oekraïne is juist het begin van wat hij een ‘multipolaire wereld’ noemt, een wereld met meerdere machtscentra waarbij het Westen niet meer dominant is.

