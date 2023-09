Proud Boys-leider Enrique Tarrio veroordeeld tot 22 jaar cel voor bestorming Capitool

Hij was zelf niet aanwezig toen op 6 januari 2021 een menigte Trump-aanhangers het Capitool binnendrong, om te verhinderen dat daar de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bezegeld werd. Maar volgens de rechter was Enrique Tarrio “de ultieme leider van de samenzwering, de persoon die het organiseerde en die gemotiveerd werd door een revolutionaire begeestering”. Hij veroordeelde de leider van de radicaal-rechtse organisatie Proud Boys tot 22 jaar gevangenisstraf.

Het is de hoogste straf tot nu toe voor deelname aan de gewelddadige opstand, waarbij enkele doden vielen en meer dan honderd politieagenten gewond raakten. Eerder deze week kregen ook andere andere kopstukken van de Proud Boys al hoge straffen. “Wat er op die dag gebeurde”, zo motiveerde de rechter, “brak met onze traditie van vreedzame machtsoverdracht, een van de meest waardevolle dingen die we als Amerikanen hadden. Merk op dat ik het woord ‘hadden’ gebruik, want we hebben het niet meer.”

De straf is een grote overwinning voor het ministerie van justitie. Al ruim tweeënhalf jaar wordt daar overuren gedraaid om deelnemers aan de opstand aan te klagen. Het is een juridische mega-operatie, waarbij tot nu toe 1133 mensen zijn aangeklaagd. Dat heeft vooralsnog geresulteerd in 790 veroordelingen en slechts één vrijspraak.

Snelgroeiende militie

De zaak tegen de Proud Boys trok extra de aandacht, omdat die rechtse militie in het laatste jaar van Trumps presidentschap snel groeide, en symbool kwam te staan voor de bereidheid van sommige Amerikanen om hun president desnoods gewapenderhand te verdedigen.

Tijdens een verkiezingsdebat in 2020 leek Trump, gevraagd om de Proud Boys te veroordelen, ze juist te ondersteunen, met de woorden: “Houd jullie gedeisd, en blijf paraat”. Verschillende onderzoeken hebben inmiddels gedocumenteerd hoe de Proud Boys zich op 6 januari onder de menigte mengden en die welbewust tot een aanval op het Capitool opruiden, op afstand gecoördineerd door Tarrio, die een gebiedsverbod voor Washington DC had.

De Proud Boys werden in 2016 in Canada opgericht, door Gavin McInnes, die eerder in zijn leven medeoprichter van het hipstertijdschrift Vice was geweest, maar daarna met de stroom van de alt-right-beweging was meegedreven. Alleen mannen kunnen lid worden, en ze delen een traditioneel beeld van mannelijkheid, een passie voor wapens en een chauvinistische voorliefde voor de westerse cultuur, die soms racistische trekken vertoont. Canada heeft de Proud Boys inmiddels officieel als terroristische organisatie bestempeld.

Safe spaces

In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben de Proud Boys wat van hun momentum verloren. Een duidelijke landelijke leiding is er niet meer. Het was sowieso al een beetje onduidelijk waar Tarrio zijn leiderschapsclaim eigenlijk op baseerde, behalve op bluf, aangezien de organisatie bestaat uit een netwerk van lokale afdelingen zonder veel formele structuur. Sommige van die afdelingen zijn inmiddels verder geradicaliseerd, andere hebben het politieke pad juist verlaten en zijn geëvolueerd tot een soort safe spaces voor traditionele mannen, die er met elkaar kunnen drinken en schieten.

Met de veroordeling van Tarrio heeft Justitie zijn meest in het oog lopende zaak tot een succesvol einde gebracht. De zaak waar alle ogen nu naar uitgaan is die tegen Donald Trump. Die staat een beetje los van de rest van de zaken, omdat die de verantwoordelijkheid is van een speciaal aanklager.

Het is nog niet duidelijk wanneer Trump voorkomt voor zijn rol in de opruiing van de menigte op 6 januari – er lopen nog meer zaken tegen hem, en dat vergt coördinatie. Een veeg teken voor de oud-president zou kunnen zijn is dat de jury in de zaak tegen Tarrio het verweer van tafel veegde dat hij niet aanwezig was bij de gebeurtenissen zelf. Dat is een verweer dat de advocaten van Trump misschien ook zullen willen gebruiken.

Lees ook:

Rechtse paramilitaire groepen mengen zich in de Amerikaanse politiek, en ze zijn klaar om in te grijpen

Gewapende, rechtse paramilitaire groepen mengden zich dit jaar nadrukkelijk in de Amerikaanse politiek. President Trump lonkt naar hun steun. Libertariër Lee Miracle: ‘Het is mooi hoe Trump links helemaal gek maakt.’