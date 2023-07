Protesterende Kenianen voelen zich bedrogen door politieke leiders

Ik voel me bedrogen, zegt de 40-jarige Anne Wanjiru met ferme stem, terwijl ze een netje met appels ophangt in haar van palen en golfplaten gefabriceerde groentekraampje in een buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad. Tijdens de verkiezingen vorig jaar stemde de moeder van vijf kinderen op William Ruto, omdat die beloofde dat hij zou opkomen voor de gewone man, de ‘hosselaar’, en diens leven zou verbeteren. “Maar hij doet nu precies het omgekeerde”, stelt de in blauwe stofjas geklede marktvrouw over de man die inmiddels president is.

Wanjiru steunt daarom de protesten die al drie dagen aan de gang zijn, verderop in de hoofdstad, maar ook op vele andere plekken in het land. “Het leven wordt ondraaglijk door alle stijgende prijzen”, stelt de weduwe. Zo zijn de prijzen van suiker en bakolie verdubbeld, maar ook van maismeel, waar Kenianen hun favoriete ‘ugali’ van maken.

“Ik sla lunch over en worstel om het schoolgeld van mijn kinderen te betalen”, vervolgt ze. “En terwijl wij normale Kenianen lijden, voert Ruto ook nog eens nieuwe belastingen in en verhoogt de btw.” De weduwe refereert aan de omstreden belastinghervormingen die op het laatste moment in de ijskast werden gezet door het Hooggerechtshof. Delen ervan, waaronder een verdubbeling van de btw op brandstof, zijn door de regering echter al doorgedrukt.

Dertien mensen met schotwonden opgenomen

De regerende Kwanza-partij zegt geen andere keus te hebben om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De grootste economie van Oost-Afrika gaat gebukt onder een enorme staatsschuld van tegen de 70 miljard dollar (ruim 62 miljard euro), waar het jaarlijks tegen de 10 miljard dollar aan rentes over betaalt. Ook oefent het Internationaal Monetair Fonds druk uit en zou hebben aangedrongen op het regeringsbesluit, vorig jaar, om de brandstofsubsidie af te schaffen. Het IMF heeft een nieuwe lening van 1 miljard dollar (927 miljoen euro) aan Kenia toegezegd maar verwacht in ruil hiervoor gezondere overheidsfinanciën.

De woede van de Kenianen wordt door oppositieleider Raila Odinga dankbaar ingezet om mensen te mobiliseren. De demonstranten stuiten daarbij op de steeds harder optredende politie. Zo vielen afgelopen twee dagen zeker zes doden en werden meer dan dertien mensen met schotwonden opgenomen. De oppositie is woedend dat meer dan negen prominente oppositieleden zijn opgepakt. Ook zou een undercover politieman zich hebben voorgedaan als journalist, meldde de Mediaraad van Kenia, die dit ‘gevaarlijk’ noemde. Vorige week werd de regering al op de vingers getikt door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties toen bij protesten 23 doden vielen.

“De regering zegt financiële problemen te hebben”, reageert de 21-jarige student Alex Mugambi op de protesten. “Maar ze zou eerst iets moeten doen aan de ongebreidelde corruptie voordat ze belastingen verhoogt”, stelt de informatica-student, die ook de protesten steunt. Tegelijk twijfelt hij of de demonstraties iets zullen opleveren. “Odinga is enkel geïnteresseerd in macht”, verzucht de student, die gelooft dat de oppositieleider uit is op een nieuwe handdruk, net zoals toen hij in 2018 na protesten de hand schudde met vorig president Uhuru Kenyatta. “Zij maakten toen afspraken over macht en voor ons normale Kenianen veranderde vervolgens niets. Dat zal dit keer niet anders zijn.”

Lees ook:

Onvrede groeit onder de hosselaars van Kenia. ‘De regering zou maismeel kunnen subsidiëren’

Kenianen gaan vandaag opnieuw de straat op om te demonstreren tegen hun president, William Ruto. De frustratie over hem en de stijgende prijzen in het land neemt toe.