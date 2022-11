Prominente Republikeinen vertrouwen de verkiezingen in Arizona weer niet

Uitgerekend in Maricopa County, bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van twee jaar geleden het epicentrum van allerlei complottheorieën over stembusfraude, begon op dinsdag de apparatuur te haperen. De machines waar kiezers hun stembiljetten in moesten doen om geteld te worden, weigerden die biljetten in sommige gevallen te verwerken.

Het euvel bleek veroorzaakt te worden door de printers die de stembiljetten uitprintten, en daarbij een veiligheidsstempel niet donker genoeg weergaven. Biljetten die niet geaccepteerd werden door de telmachines, konden in een verzekerde stembus gedaan worden, en zouden later alsnog geteld worden, zo verzekerden de autoriteiten.

Beschuldigingen echoën de hele verkiezingsdag na

De episode was voor veel Republikeinse verspreiders van samenzweringstheorieën aanleiding om direct te beweren dat het om moedwillige sabotage van het verkiezingsproces ging, door Democraten. ‘Daar gaan we weer? De mensen pikken het niet meer!’, schreef oud-president Trump op zijn eigen sociale netwerk Truth Social. Op sociale media zoals Twitter en Telegram echoden beschuldigingen de hele dag na.

In Arizona zelf liet Kari Lake, die namens de Republikeinen gouverneur wil worden en die gezegd heeft dat zij als gouverneur de verkiezingsuitslag van 2020 niet goedgekeurd zou hebben, ook doorschemeren dat er volgens haar geen eerlijk spel gespeeld werd, terwijl ze haar kiezers toch opriep om te komen stemmen. “Ze proberen de rode tsunami af te remmen, maar die komt eraan.”

De rust rondom verkiezingen is nog lang niet teruggekeerd

Voor Democratische moedwil om de verkiezingen in de war te gooien is geen enkel bewijs. De verkiezingen in Maricopa County, een van de grootste districten van het land, worden om te beginnen georganiseerd door namens de Republikeinse partij verkozen functionarissen. Daarnaast lijkt de episode eerder te bevestigen dat de angst van sommige verkiezingsontkenners kennelijk ongegrond is. Die hebben de afgelopen tijd immers beweerd dat de Democraten allerlei valse stemmen illegaal laten meetellen. Maar de telmachines herkenden een potentieel probleem met de stembiljetten, dat door verkeerd afgestelde printers veroorzaakt werd, kennelijk direct.

De gretigheid waarmee op verschillende sociale media ingehaakt werd op de gebeurtenissen, toont aan dat de rust rondom de verkiezingen in de VS voorlopig nog niet terugkeert. De verkiezingen in Maricopa County, waar het twee jaar geleden heel spannend was tussen Joe Biden en Donald Trump, zijn de afgelopen twee jaar door complotdenkers aangegrepen om twijfel te zaaien over fraude. De Republikeinse meerderheid in de Senaat van Arizona gaf een onbekend bedrijf zonder ervaring in het monitoren van verkiezingen de opdracht tot een soort hertelling van de verkiezingen van 2020. Die bracht geen onregelmatigheden aan het licht, maar dat bracht de sceptici niet tot zwijgen, en sindsdien zijn overal in de Verenigde Staten hertellingen gedaan.

Bekende aanjagers van verkiezingsfraudetheorieën begonnen onder hun volgers ook al twijfel te zaaien over andere uitslagen, toen de door de peilingen voorspelde ‘rode golf’ van Republikeinse overwinningen uitbleef. Mike Lindell, de zakenman die de afgelopen twee jaar tientallen miljoenen dollars uitgaf aan pogingen om verkiezingsfraude aan te tonen, beweerde op zijn Telegram-kanaal over verschillende races in Michigan, Minnesota en Georgia dat ze ‘in het holst van de nacht gestolen’ zouden worden. ‘We zullen nooit stoppen, tot de stemmachines zijn omgesmolten tot tralies voor de gevangenis.’

