Prominente Duitse sociaaldemocraat adviseerde omstreden vleesfabriek Tönnies over coronacrisis

De massale corona-uitbraak in vleesfabriek Tönnies in het Duitse Gütersloh heeft nu ook een politieke kant gekregen. De voormalig voorzitter van sociaaldemocratische partij SPD, Sigmar Gabriel, blijkt een tijdens de coronacrisis een betaalde adviesfunctie in het bedrijf te hebben vervuld.

Gabriel, die in de Duitse bondsregering tot 2018 ook de twee ministersposten heeft vervuld, adviseerde het vleesbedrijf tussen maart en mei van dit jaar. De kwestie is pikant, onder meer omdat de corona-uitbraak in Gütersloh sterk verband lijkt te houden met de slechte woon- en werkomstandigheden van de vooral Oost-Europese werknemers. De SPD juist wil opkomen voor deze werknemers.

Baby te vondeling

Tijdens zijn SPD-tijd was Gabriel zelfs in Gütersloh om daar te horen over de omstandigheden van werknemers. In die tijd waren die in het nieuws omdat een werkneemster van de vleesfabriek haar pasgeboren baby te vondeling had gelegd, omdat ze vreesde ontslagen te worden als haar werkgever ontdekte dat ze een kind had gekregen. Hij noemde de werkomstandigheden in de vleesindustrie in die tijd een ‘schande voor Duitsland’.

Niet veel later echter hief hij Tönnies juist op het schild omdat het bedrijf een voorbeeld was voor anderen. De directie had toen plannen gepresenteerd om de werkomstandigheden fors te verbeteren. In de praktijk echter is daar weinig van terecht gekomen.

In november 2019 vertrok Gabriel uit de politiek. Na enige maanden vond hij emplooi als adviseur voor de vleesfirma Tönnies die hij als voorbeeld had neergezet. Voor zijn advieswerk ontving hij 10.000 euro per maand, plus reiskosten.

Sigmar Gabriel. Beeld EPA

De afgelopen weken verscheen Gabriel een aantal keer op televisie als ‘expert’ als het ging over arbeidsomstandigheden. De laatste keer sprak hij over de fabrieken van Tönnies. Gabriel zei toen dat de Tönnies-werknemers uit zuinigheid zelf hadden gekozen voor slechte en overvolle huisvesting. Hij verzuimde te zeggen dat hij over zijn eigen werkgever sprak.

Varkenshouders in zak en as

“Natuurlijk mag iemand zelf weten wat hij doet na zijn vertrek uit de politiek”, reageert de huidige SPD-voorzitter Saskia Esken op de Duitse televisie. “Maar het is in het algemeen goed om te weten waar een ex-politicus zich wel mee kan inlaten, en waarmee niet.”

De immense vleesfabriek van Tönnies in het Duitse Gütersloh is nog altijd gesloten. Voorstellen van de directie die de werkomstandigheden moesten verbeteren, zijn eerder deze week afgekeurd. Ze waren volgens de plaatselijke autoriteiten ‘bij lange na niet toereikend’ om de fabriek, waar bijna 1500 werknemers met het virus waren besmet, weer te openen. De sluiting geldt nu tot zeker 17 juli.

Intussen zijn varkenshouders in zak en as. Zij kunnen nergens terecht met hun dieren. De inwoners van de streek kunnen wel weer op vakantie. De lockdown is dinsdag op last van de rechter opgeheven.

Demonstrant bij Tönnies nadat de vleesfabriek is gesloten na een corona-uitbraak. Beeld REUTERS

