Priti Patel wordt teruggefloten en op de vingers getikt, maar ze blijft achter haar strenge immigratiebeleid staan

De makers van Spitting Image maakten dankbaar gebruik van het harde imago dat aan Priti Patel kleeft. De satirische poppenserie, die vorig jaar na bijna een kwarteeuw weer op de Britse televisie te zien was, beeldde de minister van binnenlandse zaken af als een vampier met scherpe tanden vanwege haar strenge opstelling richting migranten en asielzoekers.

Zelf geeft Patel haar migratiebeleid liever het stempel ‘streng maar rechtvaardig’ mee. Deze week stelde ze als minister nieuwe immigratiewetgeving voor: zo zullen asielzoekers als het aan Patel ligt hun procedure in de toekomst in een nog niet nader genoemd buitenlands land af moeten wachten.

Het eiland Ascension noemde Patel deze keer niet. Vorig jaar suggereerde ze nog dat migranten die Het Kanaal richting Engeland oversteken wellicht op dat verlaten Britse vulkaaneiland midden in de Atlantische Oceaan konden worden opgevangen. Ze werd van alle kanten – ook door andere kabinetsleden – teruggefloten.

Op de vingers getikt

Ook deze week werd ze op de vingers getikt – dit keer door het Hooggerechtshof. Binnen veertien dagen zal Patel haar uiterste best moeten doen om een man uit Darfur die asiel zocht in Groot-Brittannië, alsnog de procedure te laten doorlopen. Hij was eerder het land uitgezet voordat hij had kunnen bewijzen dat hij recht heeft op een vluchtelingenstatus. ‘Een teleurstellende uitspraak’, was de reactie van Patels departement.

Regelmatig wordt de minister de migratiegeschiedenis van haar eigen familie in herinnering gebracht. Zo merkte een presentator van LBC-radio op dat als haar strakke immigratieregels op haar ouders waren toegepast, zijzelf nu niet in Westminster had gezeten. Onjuist, volgens Patel, omdat haar ouders die uit het Indiase Gujarat komen maar in Oeganda een bestaan hadden opgebouwd, in dat Afrikaanse land werden vervolgd.

Zij vluchtten naar Engeland, voordat dictator Idi Amin de Aziatische minderheid in 1972 het land uitzette. In datzelfde jaar werd Priti Patel in Londen geboren. Haar vader runde verschillende krantenkiosken; hard werken werd Patel dan ook met de paplepel ingegoten. Een ander belangrijk voorbeeld voor haar was Margaret Thatcher, de Conservatieve premier uit haar tienerjaren. Toch lonkte de politiek na haar studie economie niet meteen. Eerst ging Patel in het bedrijfsleven aan de slag, onder andere bij drankproducent Diageo.

Onder premier Johnson werd ze gerehabiliteerd

Pas in 2010 werd ze parlementariër voor de Conservatieve Partij en manifesteerde zich daarbinnen aan de rechterflank; ze stemde onder meer tegen het homohuwelijk en sprak zich in het verleden uit voor de doodstraf.

Onder premier May was ze vanaf 2016 minister van ontwikkelingssamenwerking, maar ze moest die functie al snel neerleggen toen ze tijdens een vakantie in Israël op eigen houtje werkafspraken met Israëlische politici maakte. Onder premier Johnson werd ze gerehabiliteerd en bovendien voor haar inzet voor de Leave-campagne beloond met de door haar begeerde baan op binnenlandse zaken.

Lees ook:

Ook Groot-Brittannië wil asielzoekers buiten de grenzen opvangen



De Britse oppositie is woedend over een ‘gewetenloos’ immigratieplan van de regering-Johnson.