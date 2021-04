Prins Philip wil geen gedoe bij zijn uitvaart. Hoe verging het andere royals?

“Nu is er niemand meer die me Victoria noemt”, treurde de Britse koningin Victoria bij de dood van haar nog maar 41-jarige man, prins Albert, eind 1861. Ze bleef achter met acht kinderen. Ten paleize mocht niets meer aan Alberts vertrekken worden veranderd. Zelf droeg Victoria tot haar dood, vijftig jaar later, consequent zwart, als teken van rouw. In tegenstelling tot veel gearrangeerde koninklijke echtverbintenissen uit haar tijd had zij een harmonieus huwelijk gehad. Victoria trok zich ook terug uit het openbare leven. Ze werd meer en meer een symbool, wat afstand schiep tot het volk en ruimte bood aan republikeinsgezinden.

De nu overleden gemaal, prins Philip, wilde geen staatsbegrafenis en krijgt er dus ook geen. Los daarvan zorgt corona voor beperkingen. Prins Albert werd bijna 160 jaar geleden wel met alle egards ter aarde besteld. Koningin Victoria was er zelf niet bij, maar bemoeide zich wel met de tekst van de plechtigheid. Men wilde God vragen om de vorstin “te bewaren en te zegenen met een lang leven, gezondheid en geluk”. Victoria schrapte het woord “geluk” en verving het door “eer”.

De uitvaart van prins Albert in 1861. Beeld Print Collector/Getty Images

Door Victoria’s lange leven en regeerperiode (63 jaar op de troon) zaten haar zoon, de latere koning Edward VII en zijn echtgenote, de van oorsprong Deense Alexandra, lang in de wachtkamer. Hij regeerde uiteindelijk maar kort van 1901 tot zijn overlijden in 1910.

Alexandra stierf pas vijftien jaar later aan een hartaanval. De Britse wereldmacht was nog intact. Lange rijen militairen paradeerden door besneeuwde straten. Vertegenwoordigers van de politiek in de rouwstoet oogden haast ook wel geüniformeerd. Het waren zonder uitzondering mannen, gehuld in lange jassen en met hoge hoeden op het hoofd.

De dood van koning Elizabeths grootmoeder, koningin Mary, viel op een ongelukkig moment. Ze was 85, toen ze in haar slaap overleed. Mary had haar man, koning George V, en drie van haar zonen overleefd. De laatste was koning George VI en ze voelde aankomen dat haar beurt er nu aankwam. Zou het gebeuren, liet ze weten, dan moest het de al geplande kroning van haar kleindochter Elizabeth niet in de weg zitten.

Die ging ook gewoon door, zo’n twee maanden na Mary’s dood en uitvaart. Britten hadden gehuild bij haar overlijden. Het herinnerde hen aan gelukkiger jaren en vormde een afsluiting van een tijdperk. Tegelijkertijd bood de kroning afleiding in schrale tijden en gaf de jonge Elizabeth een zekere hoop voor de toekomst.

De uitvaart van koning George VI in 1952. De kist wordt van het King's Cross-station naar Westminster Hall gebracht. Beeld Getty Images

De laatste uitvaart van een wederhelft van een Britse monarch was die van de moeder van koningin Elizabeth, ook Elizabeth genaamd. De Queen-Mom haalde de monumentale leeftijd van 101 jaar. Ze had haar echtgenoot, de stotterende koning George VI, vijftig jaar overleefd. Samen met hem had ze de Britten mee door de Tweede Wereldoorlog gesleept en moed getoond door zelfs tijdens de Duitse bombardementen in Londen te blijven. Als weduwe bleef ze een vaak opgewekt en met rust omgeven lid van een niet zelden turbulente koninklijke familie.

De brede bewondering voor de Queen Mom vertaalde zich in bij haar dood in 2002 in een grootse uitvaart. Een klok van Westminster Abbey luidde 101 keer, evenveel jaren als ze had geleefd.

Albert, Alexandra, Mary en de Queen Mom Elizabeth werden allemaal begraven in St George’s Chapel in Windsor Castle, waar sinds de vijftiende eeuw leden van de Britse vorsten en hun verwanten worden bijgezet. Het lichaam van Albert lag maar een jaar in St George’s Chapel. Daarna werden ze overgebracht naar een mausoleum in het park van Windsor Castle. Het was een van de vele monumenten die, anders dan hij zelf eigenlijk had gewild, de nagedachtenis aan hem levend moest houden. De Londense concertzaal Royal Albert Hall is een van de meest bekende voorbeelden.

