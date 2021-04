Prins Philip ontwierp zelf de Landrover die hem naar zijn tombe brengt

Op het terrein van Windsor Castle waren de hele week de voorbereidingen aan de gang voor de uitvaart van prins Philip. De uitvaart is zaterdag. Omdat ook de koninklijke familie zich aan de coronamaatregelen moet houden, kunnen er maar dertig mensen bij de plechtigheid aanwezig zijn. Ze zullen ieder twee meter uit elkaar zitten in St. George’s Chapel. Na de ceremonie zal de prins worden bijgezet in de koninklijke graftombe.

Prins Philip had zelf verzocht om een uitvaart met zo min mogelijk poespas. Toch zullen er de nodige paarden en ook trompetgeschal aan te pas komen. Het zal in zijn geheel te zien zijn op de BBC, vanaf 12.30 uur Britse tijd, 13.30 in Nederland. De ceremonie begint even na half drie Britse tijd, als de kist bij de ingang van Windsor Castle op een speciaal voor dit doel door de prins zelf ontworpen Landrover wordt gezet. Vanaf daar wordt hij naar de kapel gereden.

William en Harry zitten niet naast elkaar

De koninklijke familie volgt lopend achter de auto, op hun beurt gevolgd door koningin Elizabeth in een Bentley. William en Harry, twee van de kleinzonen van de prins, zullen niet naast elkaar lopen. Hun neef Peter Phillips, zoon van prinses Anne, loopt tussen hen in. Tussen de zonen van prins Charles gaat het momenteel niet zo lekker. De broers zullen ook niet naast elkaar zitten bij de dienst. Die begint om drie uur. Op dat moment wordt in het hele koninkrijk een minuut stilte gehouden.

Het is voor het eerst dat Harry weer in het Verenigd Koninkrijk komt sinds hij vorig jaar zijn koninklijke taken neerlegde. Zijn echtgenote Meghan blijft thuis in Californië. Zij mag vanwege haar zwangerschap niet reizen.

