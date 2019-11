Prins Andrew gefileerd door de pers na ‘misselijkmakend’ interview

De Britse prins Andrew heeft er in de Britse media flink van langs gekregen na een interview met de BBC dat zaterdagavond werd uitgezonden. In het vraaggesprek gaat de prins onder meer in op zijn vriendschap met de veroordeelde pedoseksueel Jeffrey Epstein. Naast de felle reacties van de pers, werd ook bekend dat Andrews media-adviseur, Jason Stein, onlangs opstapte nadat de prins had ingestemd met het interview voor de Britse publieke omroep. De spindoctor vreesde een averechts effect en die zorg lijkt nu uit te komen. Het vraaggesprek wordt onder meer omschreven als ‘ondragelijk’ en ‘misselijkmakend.’

In het interview met BBC Newsnight vertelt Andrew uitgebreid over zijn contact met miljonair Jeffrey Epstein die afgelopen augustus zelfmoord pleegde in zijn cel. De 59-jarige prins zegt geen spijt te hebben van de vriendschap vanwege ‘de mogelijkheden die het me heeft gegeven om te leren op zakelijk gebied’. Andrew onderhield jarenlang warme banden met de omstreden bankier, ook nadat de zakenman in 2010 werd veroordeeld voor pedofilie.

Epstein

Daarnaast ging Andrew tijdens het interview in op de beschuldigingen van Virginia Roberts Giuffre, een vermeende seksslaaf van Epstein. De inmiddels 35-jarige vrouw beschuldigt de prins ervan dat ze tot drie keer toe werd gedwongen om seks met hem te hebben. Ondanks dat er een foto van de twee samen bestaat waarop ze arm in arm afgebeeld staan, zegt Andrew zich niets van Giuffre te herinneren.

De prins kwam bovendien met een alibi voor een van de avonden waarop hij de destijds zeventienjarige Giuffre zou hebben gedwongen tot seks. Volgens de prins at hij op dat moment samen met zijn dochter in een Londense pizzatent. Omdat dit niet zo vaak voorkwam, zegt hij zich dit nog goed te herinneren. Daarnaast twijfelt hij aan de echtheid van de foto.

Falklandoorlog

Ook een andere beschuldiging van Giuffre verwees Andrew naar het rijk der fabelen. In een verklaring stelt de vrouw dat de prins tijdens hun ontmoeting heel erg transpireerde. Onzin, zo meent de prins. Naar eigen zeggen kan hij nauwelijks meer zweten door een medische aandoening. Die zou hij hebben opgelopen tijdens zijn dienst in de Falklandoorlog, in 1982, doordat hij een overdosis adrenaline kreeg toegediend.

In de Britse media kreeg de prins er zondag flink van langs. Diverse commentatoren noemen Andrew arrogant en misogyn. Ze stellen dat hij geen greintje medeleven heeft voor de slachtoffers van Epstein en vragen zich af waarom koningin Elizabeth toestemming voor het interview heeft gegeven. Royalty-journalist Charlie Proctor trok in de omschrijving van zijn verbijstering alle superlatieven uit de kast. “Ik verwachtte een treinongeluk”, stelde hij op de website van Royal Central, “maar dit was een vliegtuig dat tegen een olietanker vloog, waardoor een tsunami ontstond die een kernexplosie veroorzaakte, zo slecht”.

Lees ook:

Jeffrey Epstein vond het taboe op seks met tieners een culturele afwijking

Justitie doet nog onderzoek naar de handel en wandel van de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, maar nu al is duidelijk dat hij bij het ronselen van meisjes hulp kreeg. Onder anderen van zijn vriendin Ghislaine Maxwell.