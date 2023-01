Prijsstijgingen zijn in Japan een cultureel taboe, maar inmiddels onvermijdelijk

De Japanse umaibo-reep, een geliefde snack met de keuze uit vijftien smaken variërend van groente tot karamel, was sinds 1979 nooit in prijs gestegen. 43 jaar lang bleef die op 10 yen, zo’n 7 eurocent. Vorig jaar waren de Japanners geschokt, want de favoriete reep werd 20 procent duurder.

Japan kende sinds 1999, op drie jaar na, alleen maar deflatie, waarbij de prijzen dalen en de lonen vrijwel gelijk blijven of ook minder worden. Die tijden zijn nu voorbij. Het land kent nu de hoogste inflatie in 41 jaar: 4 procent op jaarbasis. Vergeleken met westerse landen stelt het niet veel voor, maar in Japan is dit een majeure verandering die het gevolg is van de stijgende grondstofprijzen, zoals die van olie en gas, door de oorlog in Oekraïne.

Jarenlang stimuleerde de Bank van Japan de economie om eindelijk een gewenste inflatie te halen van 2 procent per jaar. Maar op de huidige stijging heeft de centrale bank van het land geen enkele invloed.

Lonen flink verhogen

Het leven is voor het leeuwendeel van de Japanners ineens duur geworden. De Japanse minister-president Fumio Kishida riep het bedrijfsleven op de lonen nu eindelijk eens flink te verhogen. Het grote bedrijfsleven wil wel. Het internationale kledingmerk Uniqlo liep voorop met een loonstijging tot 40 procent. Hoe hoger de functie bij het bedrijf, hoe meer het salaris meestijgt. De verhoging geldt voor werknemers in vaste dienst. Flexwerkers profiteren hier veel minder van.

Daar ligt een van de grote problemen van de Japanse economie. Het percentage arbeidskrachten zonder een vast contract ligt rond de 36 en neemt jaar op jaar toe. Zij werken voor een laag inkomen en moeten nu nog verder bezuinigen. In een land als Japan betekent dat al snel minder of slechter voedsel eten.

Trouwe vaste klantenkring

De Japanse multinationals volgen Uniqlo, maar met een minder grote stijging. Het midden- en kleinbedrijf zegt daarentegen niet de financiële armslag te hebben om aan loonsverhogingen te doen. De kleine ondernemer voelt de prijsstijgingen zelf ook en heeft vaak een vaste trouwe klantenkring, waardoor het moeilijk is de gestegen kosten door te berekenen aan de gewaardeerde koper.

Umaibo kon zijn repen decennia op dezelfde prijs houden als gevolg van de deflatie. Nu het bedrijf de prijs verhoogt, is het met een uitgebreide campagne gekomen om de liefhebbers van de reep uit te leggen waarom die duurder is geworden. Prijsverhogingen zijn een cultureel taboe in Japan, maar inmiddels onvermijdelijk.

