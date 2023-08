Prigozjins dood gooit olie op het vuur in de Poolse verkiezingsstrijd

“De Wagner-groep rekruteert voor de mars op Warschau.” Wie zin had de Poolse hoofdstad te veroveren, kon zich tot eind juli via het internetkanaal Telegram aanmelden. Toelatingseis: zeven zinnetjes Pools, waaronder: ‘Handen omhoog!’, ‘Leg je wapen neer!’, ‘Uitkleden!’, ‘Het is jullie eigen schuld!’ en ‘Net als in 1612!’ – een verwijzing naar lang vervlogen tijden toen de Russen een Pools leger uit Moskou verjoegen.

Hoe serieus Prigozjins plan was om een Navo-land aan te vallen, is onduidelijk. “Wagner is geen groep die Polen binnenvalt en een oorlog ontketent”, bezwoer de Poolse onderminister van binnenlandse zaken, Maciej Wasik. Maar het stationeren van Wagner-huurlingen in Belarus, nog geen tweehonderd kilometer van Warschau, miste zijn psychologische uitwerking niet.

Prigozjin bewees met zijn ‘mars op Moskou’ roekeloos te zijn, voordat hij uitweek naar Belarus. De Belarussische dictator Aleksander Loekasjenko, stookte het vuurtje verder op door te verklaren dat zijn gasten ‘een uitstapje willen maken naar Warschau en Rzeszów’. Die tweede stad van Polen, in het zuidoosten van het land, is een draaischijf voor militaire hulp aan Oekraïne.

Spannende verkiezingen

De Poolse regering stuurde duizenden extra manschappen naar de oostgrens. Met veel tamtam, want het is verkiezingstijd. Op 15 oktober moet blijken of de Poolse kiezers verder willen met het rechts-populistische Recht en Rechtvaardigheid (PiS) dat hun land nu bijna acht jaar regeert. Het gaat erom spannen. De regering probeert de aandacht af te leiden van de hoge inflatie, het stopzetten van Europese subsidies aan Polen, en de niet aflatende stroom corruptieschandalen. Onrust aan de oostgrens komt dan ook niet ongelegen.

De afgelopen twee jaar veroorzaakte Loekasjenko een crisis door duizenden migranten uit Afrika en het Midden-Oosten naar de grens met Polen te loodsen. Warschau investeerde bijna vierhonderd miljoen euro in een 186 kilometer lang grenshek. De grenswacht duwt migranten die worden gesnapt onmiddellijk terug Belarus in. In strijd met het internationale recht, maar in overstemming met de wens van veel Polen.

De Wagner-huurlingen bliezen deze crisis nieuw leven in. “De mensen van Jevgeni Prigozjin kunnen worden ingezet om nog meer migranten naar onze grens te sturen”, was de alarmerende boodschap op de staatsradio. Een openlijke oorlog was misschien niet waarschijnlijk, maar de Wagner-groep kan worden ingezet om Polen te destabiliseren tijdens de verkiezingen, waarschuwde minister Wasik.

Helikopters boven Polen

De spanningen bereikten een hoogtepunt op 1 augustus, toen inwoners van het grensplaatsje Bialowieza tot hun stomme verbazing twee Belarussische helikopters zagen die ruim tien minuten lang boven Pools grondgebied hingen. Alle versterkingen van de oostgrens ten spijt, merkte het Poolse leger deze schending van het luchtruim niet op.

“Nu zijn het de Belarussen die provoceren, maar provocaties van de Wagner-groep kunnen nog veel gevaarlijker zijn”, waarschuwde PiS-leider Jarosław Kaczyński vorige week nog. Zijn tegenspeler, oud-premier en oppositieleider Donald Tusk, waarschuwde voor iets anders: Kaczyński kan de crisis gebruiken om de verkiezingen af te blazen. “PiS maakt ons bang met de mogelijkheid van een militair conflict”, aldus Tusk. “Ze zijn in staat democratische procedures te blokkeren met een beroep op veiligheid, als ze de verkiezingen dreigen te verliezen.”

Met Prigozjins dood is het gevaar nog niet geweken. Althans dat suggereerde PiS-premier Mateusz Morawiecki deze week: “De controle over de Wagner-groep berust nu rechtstreeks bij president Poetin. Nu mag iedereen zelf bedenken of de Wagner-groep, gestationeerd in Belarus, daarmee een grotere, of een kleinere bedreiging vormt.”

Vliegtuigcrash

Maar een dode Prigozjin is ook op een andere manier bruikbaar in verkiezingstijd. Beelden van zijn neerstortende vliegtuig wrijven zout in een diepe Poolse wond. PiS-leider Kaczyński houdt nog altijd vol dat zijn tweelingbroer, toenmalig president Lech Kaczyński, in 2010 niet verongelukte in een vliegtuigcrash, maar werd vermoord. Zijn aanhangers wijzen naar Poetin en oppositieleider Tusk als degenen die deze ‘aanslag’ zouden hebben beraamd.

De parallel ligt voor de hand. Als Poetin Prigozjin op zo’n manier uit de weg ruimt, heeft hij dat dus ook met Kaczyński gedaan. “Poetin specialiseert zich in vliegtuigongelukken”, twitterde PiS-Europarlementariër Zdzislaw Krasnodebski. Pawel Szrot, kabinetschef van president Andrzej Duda, zei triomfantelijk: “Wat gebeurde er in Smolensk in 2010? Er viel een vliegtuig naar beneden. Als iemand nu nog niet de ontroerende analogie ziet tussen wat er toen in Rusland gebeurde en wat er nu gebeurt, dan feliciteer ik hem met zijn intellectuele capaciteiten.”

