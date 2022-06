Pride in Warschau trekt veel Oekraïners. ‘Bij ons kun je niet vrij leven als lhbtiq+’er’

“In Oekraïne is nog nooit een pride geweest zonder geweld”, zegt Lucyna op het hoofdkwartier van Lambda, een organisatie die lhbtiq+discriminatie bestrijdt. De 43-jarige kwam een paar jaar geleden uit Odessa naar Szczecin. “Ik wilde meer vrijheid hebben. Ik zag mezelf toen nog als crossdresser (iemand die zich soms als man en soms als vrouw kleedt red.). Dat kon ik niet openlijk doen in Oekraïne. Hier in Polen begon ik mezelf te ontdekken als genderfluïde.”

Het klinkt paradoxaal: naar Polen om vrij te leven als lhbtiq+. Vorig jaar nog bevroor de Europese Commissie miljoenen euro’s subsidie, omdat regio’s in het conservatieve zuidoosten van Polen zichzelf tot ‘vrij van lhbt-ideologie’ verklaarden. Maar in vergelijking tot Oekraïne is Polen – al achttien jaar EU-lid – iets toleranter. “In Odessa voelen mensen zich niet veilig genoeg om een pride te organiseren.”

Paradoxaal genoeg betekent meer tolerantie niet automatisch meer veiligheid. “In Oekraïne geldt de regel: je vraagt er niet naar en je praat er niet over. In Polen is het allemaal wat opener en zichtbaarder, maar daardoor word je ook gezien door agressieve types”, vertelt Kody, 22 jaar en genderfluïde. Vier jaar geleden kwam Kody naar Szczecin en is in die tijd al ‘een keer of twintig, dertig’ lastiggevallen:

Oorlog voor rechten

“Meestal op straat, omdat je een button met de regenboogvlag draagt”, vertelt die. “Een keer zat ik in de bus te telefoneren en gebruikte mannelijke grammaticale uitgangen voor mezelf. Een vent hoorde dat en begon: waarom praat je zo? Je bent een meisje! Hij zal wel dronken zijn geweest, maar ik voelde me niet veilig.”

Met vrees volgen ze het verloop van de oorlog in hun vaderland. “Als Rusland wint, dan is het gedaan met de lhbt+gemeenschap. In Rusland verbieden ze zelfs regenboogijs”, sombert Kody. “Als deze oorlog is afgelopen moeten we een volgende oorlog uitvechten in Oekraïne voor de rechten van lhbtiq+”, zegt Lucyna. “Misschien dat migranten die terugkomen naar Oekraïne wat Europese tolerantie meebrengen.”

Kasia en Maria bijvoorbeeld. De een komt uit Dnipro, de ander uit Kiev. Samen studeren ze architectuur in Krakau en zijn vandaag naar Warschau gekomen voor de pride. Ze komen met bloemen in de kleuren van de Oekraïense vlag op hun wangen uit een standje waar deelnemers aan de pride zich kunnen laten opmaken.

Ouders weten het niet

“In Oekraïne was het voor mij ondenkbaar om naar Kiev te gaan voor de pride. Dat zouden mijn ouders nooit goed vinden”, zegt Maria. En giechelend: “Ze weten dat ik vandaag in Warschau ben, maar niet dat ik naar een pride ga.” Dus toch maar liever niet met achternamen in de krant.

Ze zijn 20 en 21 jaar en zoeken nog naar hun identiteit. Het voorlopige resultaat is non-binair voor Kasia en panseksueel voor Maria. Op normale dagen, als ze niet getooid gaan in regenboogkleuren, zie je dat niet aan ze. “Maar we hebben vaak gekleurd haar”, vertelt Maria. “Daarom worden we wel eens uitgescholden voor verdomde eenhoorns.”

Een beetje zenuwachtig zijn ze wel. “We kregen instructies wat we moeten doen als de pride wordt aangevallen”, vertelt Kasia. “Maar deze dag is heel belangrijk voor ons.” Prides zorgen volgens haar voor meer tolerantie.

“Volgens een onderzoek van de Kiev pride is de acceptatie van lhbtiq+ in Oekraïne sinds 2016 gegroeid van twintig tot zeventig procent”, weet Kasia. De verklaring? “Mensen associëren homofobie met Rusland. Maar de Russische cultuur daalt snel in aanzien in Oekraïne. Daardoor staan mensen meer open voor nieuwe ideeën.”

Niet iedereen, zo blijkt. Ook niet in Warschau. “Sodom en Gomorra”, foetert Monika Kowalska. Ze kijkt vol afgrijzen naar een groepje drag queens die uit een busje stappen. “Walgelijk.” Ze heeft een zilveren kettinkje om met een hartje en het woord ‘mama’. “Ik voed mijn kinderen op in de katholieke cultuur”, zegt ze stellig. De Warschause ziet met lede ogen aan hoe haar stad de afgelopen jaren is veranderd: “Dit is toch niet normaal. Wat een smeerboel.”

De achternamen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie

