President Xi belooft hard op te treden tegen ‘separatisme’ op Taiwan

Xi liet weten vastbesloten te zijn de territoriale integriteit van zijn land te beschermen en zich tegen de onafhankelijkheid van Taiwan te verzetten. Hij behield zich het recht voor zo nodig geweld te gebruiken tegen Taiwan, zei hij tegen de afgevaardigden van de Communistische Partij bij de opening van het partijcongres van de communistische partij, dat eens in de vijf jaar wordt gehouden.

Xi ging ook in op de situatie in Hongkong. “De gebeurtenissen in Hongkong hebben voor een overgang van chaos naar bestuur gezorgd.” Het Verenigd Koninkrijk heeft in 1997 Hongkong overgedragen en sindsdien heeft China steeds meer de macht overgenomen in de voormalige Britse kroonkolonie. De afgelopen jaren is het democratische karakter van het bestuur van Hongkong steeds verder uitgehold.

Klimaatverandering

China zal zich volgens de president ook blijven inzetten voor de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Beijing zal “actief deelnemen aan het mondiale bestuur over klimaatverandering” en belooft “het schone en efficiënte gebruik van steenkool te versterken”.

Naar verwachting wordt Xi tijdens het partijcongres voor de derde keer gekozen als secretaris-generaal, de leider van de partij die al meer dan 70 jaar aan de macht is. Als hij een derde termijn krijgt, is dat een breuk met traditie. Het was de norm dat partijleiders na maximaal twee termijnen stopten. Xi is naast secretaris-generaal ook president van China en haalde eerder al een streep door de regel dat hij in die rol maximaal twee termijnen mag aanblijven.

