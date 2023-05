President wil Servië bijna volledig vuurwapenvrij maken

De president noemde de schietpartij van donderdagavond een “terroristische aanval en een aanval op ons allemaal”. De aanval begon met een ruzie op een schoolplein, daarna reed de schutter door drie dorpen waarbij hij op mensen schoot vanuit zijn auto. Hierbij vielen acht doden en veertien gewonden, van wie er zeven in kritieke toestand verkeren. De dader werd na een klopjacht door de politie uiteindelijk gearresteerd. Over zijn motief heeft de politie nog niets gezegd.

De eerste schietpartij woensdag vond plaats op een school in Belgrado, waar een 13-jarige jongen acht leerlingen en een beveiliger doodde. Dezer schutter is inmiddels opgenomen in een psychiatrische kliniek in Belgrado.

Veel wapens in omloop

Wapens zijn populair in Servië, waar veel mensen regelmatig naar schietterreinen gaan. Sinds de Balkanoorlog in de jaren negentig zijn er veel wapens in omloop in het land. In Servië staan 760.000 vuurwapens geregistreerd, op een bevolking van 6,8 miljoen inwoners. Daarnaast zijn er nog veel illegale vuurwapens. Zo zou de schutter van afgelopen donderdag meerdere illegale vuurwapens in zijn bezit hebben en al eens eerder zijn veroordeeld voor het hebben van wapens zonder vergunning.

De controles voor mensen met wapenvergunningen moeten strenger worden gemaakt vindt Vucic en hij wil een verbod op het uitgeven van nieuwe vergunningen. Mensen die al een vergunning hebben, moeten betere medische en psychologische tests ondergaan. Daarnaast moeten er strengere straffen komen voor illegaal wapenbezit. Om de scholen te beveiligen komen er 1200 extra agenten, zei de president. ANP

