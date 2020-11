President Turkmenistan pakt opnieuw uit, nu met bladgouden standbeeld van hond

Gurbanguly Berdimoehammedov, de president van het Centraal-Aziatische land Turkmenistan, heeft een nieuw monument toegevoegd aan het toch al imposante straatbeeld van de hoofdstad Ashgabat. Na een extravagante onthullingsceremonie, siert een 6 meter hoog goudkleurig standbeeld van de alabai, een Turkmeens herdershondenras, een van de drukste verkeersknooppunten van de stad.

De alabai geldt als een favoriet dier van Berdimoehammedov; hij schreef er al een boek en een gedicht over en schonk in 2017 een puppy aan de Russische president Poetin. Het standbeeld is de volgende toevoeging aan een lange reeks monumenten in de stad; zo staat er sinds 2015 ook een gouden standbeeld van Berdimoehammedov op zijn andere lievelingsdier, het paard.

Berdimoehammedov, die zichzelf ook graag laat afbeelden als atleet en muzikant, is in het bezit van meerdere Guinness-wereldrecords. Zo heeft Ashgabat officieel de hoogste dichtheid aan marmeren gebouwen ter wereld. Berdimoehammedov geldt ook als een van de meest autoritaire staatshoofden op aarde. Ondanks zijn kostbare prestigeprojecten, kampt zijn land met hyperinflatie en voedseltekorten. Volgens het Foreign Policy Report staat Turkmenistan ‘op de rand van de economische afgrond’. De crisis wordt door Berdimoehammedov ontkend.

Lees ook:

Hoe staatshoofden van de voormalige Sovjetrepublieken het coronavirus ontkennen

Nu het coronavirus over de wereld trekt, duikt er in de voormalige Sovjetrepublieken een aloude reflex op. Staatshoofden ontkennen de ernst van de epidemie en vegen informatie onder het tapijt. Gezien het verleden is die schrikreactie niet eens zo gek.