President Trump haalt tegen de zin van bijna iedereen toch troepen terug uit Afghanistan en Irak

Een halvering van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan, nog meer sancties tegen Iran en een serie maatregelen die China in de gordijnen zal jagen. Joe Biden zal bij zijn aantreden op 20 januari overal ter wereld lastige afscheidscadeaus aantreffen van Donald Trump.

Het terugtrekken van 2500 van de 5000 militairen in Afghanistan en 500 van de 3000 in Irak, per 15 januari, werd dinsdag bekendgemaakt door waarnemend minister van defensie Christopher Miller. De militaire bevelhebbers zijn volgens mediaberichten ongelukkig met het besluit. Eerder deze maand werd minister van defensie Mark Esper ontslagen, mede vanwege zijn bezwaar tegen terugtrekking.

Ook Republikeinen in het Congres vinden het te vroeg. Hun fractieleider Mitch McConnell waarschuwde voor een smadelijke aftocht, zoals in 1975 uit Vietnam.

De VS sloten in februari een akkoord met de Taliban over volledige terugtrekking van Amerikaanse troepen per mei 2021. De radicaal-islamitische strijders zouden tot die tijd geen Navo-militairen meer moeten aanvallen en de banden verbreken met terroristische groeperingen als Al-Qaida. Op dat laatste punt wil de bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan en Irak, Frank McKenzie, ‘nog daden zien’, zei hij vorige week.

Verkiezingsbelofte van Trump

Met de terugtrekking zou Trump een verkiezingsbelofte vervullen: zijn achterban heeft niet veel op met Amerikaanse militaire bemoeienis in het buitenland. Daar staat tegenover dat hij vorige week nog zinde op militaire actie tegen Iran.

Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie-agentschap rapporteerden toen dat Iran bijna 2500 kilo verrijkt uranium bezit, genoeg om binnen enkele maanden twee atoombommen te maken. Het land had afstand gedaan van bijna al zijn verrijkte uranium in het kader van een in 2015 gesloten akkoord, maar Trump vond dat akkoord veel te slap en zegde het in 2018 op. Daarna nam de voorraad weer toe.

Trump vroeg volgens The New York Times aan zijn militaire adviseurs naar mogelijkheden om de nucleaire installaties in het land uit te schakelen. Nadat hem was verteld hoe zo’n actie zou kunnen escaleren, zou hij er vanaf gezien hebben.

De regering-Trump wil Iran wel extra sancties opleggen. Die zouden dan formeel niet gericht zijn tegen het kernprogramma, maar tegen andere activiteiten van Iran, met name in Irak. Dat zou het juridisch moeilijker maken voor Biden om ze snel weer op te heffen als hij de VS weer wil laten meedoen met het kernakkoord.

Ook China wordt voor Biden een lastige gesprekspartner, als Trump zoals verwacht de komende weken extra sancties afkondigt tegen Chinese bedrijven en functionarissen. Amerikaanse bedrijven zouden geen zaken meer mogen doen met bedrijven die gelieerd zijn aan het Chinese leger. Een aantal bestuurders van het land zou in de ban gedaan worden vanwege betrokkenheid bij het ontmantelen van de democratie in Hongkong en bij het onderdrukken van de Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang.

