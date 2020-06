President Thaci, ‘de slang’ van Kosovo moet na twee decennia alsnog naar het tribunaal

Hashim Thaci stond op het punt naar Washington af te reizen toen het Kosovo-tribunaal woensdag een aanklacht tegen hem indiende. Van een reisje naar de Verenigde Staten ziet hij voorlopig af nu hij in Den Haag, waar het tribunaal sinds 2005 zetelt, wordt verwacht. Als het zo ver komt zal hij zich daar moeten verantwoorden voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Samen met negen anderen wordt hij verantwoordelijk gehouden voor moorden, martelingen en verdwijningen.

Politieke ambitie en een afkeer van het Servische gezag liet Thaci al tijdens zijn studententijd zien. Toen hij in Pristina, niet ver van de Drenica-vallei waar hij in 1986 werd geboren, geschiedenis en filosofie studeerde ontpopte hij zich als studentenleider en organiseerde protesten tegen de Servische autoriteiten. In die periode richtte hij vanuit Zwitserland – waar hij zich specialiseerde in de Balkan-geschiedenis en internationale betrekkingen – met anderen de Volksbeweging van Kosovo op.

Leider van de UCK-guerilla

Terug in Kosovo groeide Thaci uit tot politiek leider van het UCK, een Albanese guerrilla-beweging die begin jaren negentig was opgericht met als doel een eind te maken aan de Servische controle over de provincie. En daarmee groeide ook de verhalen over zijn meedogenloze optreden. Bij het vinden van geld voor de bewapening en training van de UCK-strijders begaf hij zich in kringen van de georganiseerde misdaad. Wapenhandel, smokkel van olie en sigaretten werden met zijn naam verbonden. Net als aanvallen op het Servische gezag. Daarmee ging hij in tegen de Kosovaarse leider van destijds, Ibrahim Rugova, die juist een geweldloze aanpak van verzet tegen de Servische autoriteiten voorstond. Die veroordeelden hem in 1997 in Pristina bij verstek voor zijn activiteiten voor het UCK.

Thaci kreeg als bijnaam ‘de slang’, met de bijbehorende reputatie die hij tijdens de Kosovo-oorlog in 1998 verder uitbouwde. Militairen en politie uit Servië trokken in dat jaar Kosovo binnen met als doel het UCK uit te schakelen. Ook Albanese burgers – in de meerderheid ten opzichte van de Servische Kosovaren – moesten het daarbij ontgelden. Toen de Servische president Slobodan Milosevic geen gehoor gaf aan het Navo-ultimatum de aanvallen in Kosovo te staken, maakte de Navo zelf met bombardementen een einde aan de oorlog.

Maar daarmee kwam er nog geen einde aan de gewelddadigheden in de provincie, waarbij ook Thaci een belangrijke rol speelde. In de chaos en wetteloosheid die in Kosovo regeerden gingen wraakacties op Serviërs en Albanese ‘collaborateurs’ door en vonden binnen het UCK zelf afrekeningen plaats.

Opeens in een diplomatieke rol

Terwijl het de Navo-missie KFOR nog niet lukte de rust te bewaren, leek de buitenwereld de kaarten op Thaci te zetten. Hij werd op dat moment gezien als de sterkste leider in Kosovo die hopelijk enige stabiliteit kon brengen. Het leverde hem uitnodigingen voor allerlei diplomatieke besprekingen op.

Thaci voegde zich snel in zijn diplomatieke rol. Hij beloofde de UCK te ontmantelen en te veranderen in een licht gewapende macht. Opnieuw overvleugelde hij daarbij Rugova, president van de Kosovaarse regering in ballingschap. Als premier reisde hij in 2008 de wereld rond om erkenning te krijgen voor de onafhankelijkheid van Kosovo die hij in dat jaar had uitgeroepen.

Al die tijd had de internationale gemeenschap maar weinig oog voor de geruchten en verhalen over de misdaden die Thaci – en andere Kosovaarse kopstukken – zou hebben begaan. Het Joegoslaviëtribunaal deed wel een poging maar zonder veel resultaat. De voormalige Kosovaarse premier Ramush Haradinaj werd wel aangeklaagd, maar vervolgens vrijgesproken. Tot een aanklacht tegen Thaci kwam het niet omdat er onvoldoende bewijs voorhanden zou zijn.

Een Zwitserse politicus, Dick Marty, bracht daar in 2010 verandering in. Voor de Raad van Europa bracht hij een rapport uit waarvoor hij verhalen en documenten had verzameld over voormalige UCK-strijders en hun slachtoffers. Aan het eind van de oorlog zou volgens Marty het UCK onder meer gevangenen in het geheim in een verlaten fabriek onder onmenselijke omstandigheden hebben vastgehouden. In het rapport dook de naam van Thaci regelmatig op.

Het tribunaal? ‘Een historisch onrecht'.

En toen in 2015 het Kosovo-tribunaal van start ging, was ook voor Thaci zelf duidelijk dat hij een aanklacht op zijn deurmat kon verwachten. Aanvankelijk probeerde hij opnieuw aan vervolging te ontsnappen door het tribunaal zo veel mogelijk te dwarsbomen; de oprichting noemde hij ‘een historisch onrecht’. De aanklager beschuldigt Thaci niet alleen van oorlogsmisdaden maar ook van belemmering en ondermijning van het tribunaal.

Het is afwachten of Thaci – sinds 2016 president van Kosovo – ook deze keer aan vervolging kan ontsnappen of dat hij uiteindelijk in Den Haag voor de rechter zal verschijnen. De president heeft zelf in elk geval nog niet laten weten wat voor conclusies hij uit de aanklacht trekt voor zijn lang opgebouwde politieke carrière.

