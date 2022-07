President Sri Lanka ontvlucht land en stapt op vliegtuig naar Malediven

Rajapaksa, zijn vrouw en twee lijfwachten verlieten het land in een vliegtuig van de Sri Lankaanse luchtmacht en zetten koers richting Malé, de hoofdstad van de Malediven. Onder druk van zware protesten had Rajapaksa ermee ingestemd om af te treden. Maar daarmee was de crisis nog lang niet bezworen, demonstranten eisten dat premier Ranil Wickremesinghe ook onmiddellijk zou vertrekken.

Wickremesinghe had gezegd dat hij pas zou vertrekken zodra er een nieuwe regering was. Duizenden demonstranten trokken woensdag zijn kantoor binnen. De politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven, maar kon niet voorkomen dat het kantoor van de premier bezet werd. Het achtergebleven kabinet heeft de noodtoestand uitgeroepen en een avondklok ingesteld in een deel van het land.

De familie van president Rajapaksa is een politieke dynastie, die sinds 1936 zo’n vijftig parlementariërs, ministers, hoge overheidsambtenaren en ambassadeurs kende. De Rajapaksa’s zijn berucht om hun nepotisme, corruptie en machtsmisbruik. Toch komen ze steeds weer bovendrijven.

Economische crisis

Met het verdrijven van de huidige machthebbers zijn de problemen in Sri Lanka nog lang niet opgelost. “Wat Rajapaksa deed - het land ontvluchten - is een schuchtere daad”, zegt Bhasura Wickremesinghe, een 24-jarige student maritieme elektrotechniek, die met vrienden kwam demonstreren. “Ik vier het niet. Het heeft geen zin om te vieren. We hebben momenteel niets in dit land.”

Al maanden lang protesteren Sri Lankanen tegen de economische crisis. De protesten kwamen afgelopen weekend tot een hoogtepunt, toen honderdenduizenden mensen belangrijke overheidsgebouwen in Colombo overnamen.

