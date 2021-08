President Samia Suluhu Hassan neemt corona serieus, maar handhaaft de onderdrukking van haar voorganger

Het land gaat een onzeker toekomst tegemoet. “We beoordelen haar naar het niveau van haar overleden voorganger John Magufuli. Die deed het zo slecht dat de meetlat heel laag ligt, waardoor wel hoop is ontstaan”, zegt Sammy Awami, politiek analist en voormalig BBC-journalist. “Ze heeft echter tot nu toe geen betekenisvolle politieke veranderingen in werking gezet.”

Sinds Tanzania in 1992 het meerpartijensysteem invoerde, had het land in naam vrije verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Maar na de verkiezing van Magufuli in 2015 werden de media al snel gemuilkorfd en werd de politieke oppositie het werk onmogelijk gemaakt.

Journalisten, oppositiepolitici en activisten verdwenen op basis van onrealistische beschuldigingen in de gevangenis. Geïntimideerd hielden de meeste Tanzanianen hun mening voor zich.

Uitgestoken hand naar oppositie

De zacht sprekende en kalme Hassan, het tegenovergestelde van de botte en bravoure-achtige Magufuli, stak na haar beëdiging een hand uit naar de politieke oppositie en zwoer de democratie en vrijheid van meningsuiting te zullen verdedigen. Ze herschikte het kabinet en benoemde haar eigen bondgenoten op sleutelposities, evenwel zonder Magufuli’s achterban van zich te vervreemden, zo merkten analisten op.

Hassan bekleedde onder Magufuli het vicepresidentschap en hield zich vooral bezig met internationale samenwerking. Haar opvallendste zet nu als president is de breuk met het beleid van de diep covid-sceptische Magufuli. Hij bespotte de inspanningen van andere landen om de ziekte in te dammen en riep de Tanzanianen op met gebed de ‘coronavirus-duivel’ te confronteren. Maatregelen zoals afstand houden en mondkapjes werden onder zijn bewind niet verplicht en Tanzania importeerde geen vaccins.

Direct na de dood van Magufuli vertoonde Hassan zich in het openbaar met een mondkapje voor. Onlangs liet zij zich vaccineren voor de televisiecamera’s. Ze richtte zich tot de vaccin-sceptici en zei: “Ik ben moeder van vier kinderen, grootmoeder van velen, echtgenote en vooral de president en opperbevelhebber van de Tanzaniaanse strijdkrachten.” Met zoveel verantwoordelijkheden, stelde ze, zou ze nooit een vaccin nemen als dat niet veilig was. “Ik kan mijn leven niet op het spel zetten.”

Opgelucht ademhalen

Hassan gaf opdracht vaccins te bestellen en riep de internationale gemeenschap op hun vaccinoverschotten aan Tanzania te schenken. Grote delen van de bevolking haalden opgelucht adem. “Iedereen in mijn naaste familie is inmiddels gevaccineerd en daar ben ik erg dankbaar voor, samen met vele Tanzanianen”, vertelt analist Awami telefonisch uit de Tanzaniaanse havenstad Dar es Salaam.

Wel vrezen activisten en oppositiepolitici dat Hassan zal doorgaan met de onderdrukking van afwijkende meningen in hun land, dat ooit werd gezien als een oase van stabiliteit in Oost-Afrika. In juli werd oppositieleider Freeman Mbowe gearresteerd en beschuldigd van terrorismefinanciering en samenzwering. De arrestatie leidde tot verontwaardiging in oppositiekringen en onrust onder mensenrechtengroepen en westerse landen.

“Er was hoop dat Magufuli’s schrikbewind en de oorlog tegen de democratie zou eindigen met de komst van Hassan”, twitterde oppositieleider Tundu Lissu, die in 2017 ternauwernood een aanslag overleefde en in ballingschap ging in België. “De arrestatie van Mbowe heeft al die hoop de kop ingedrukt.”

Magufuli’s populariteit is echter onder delen van de bevolking blijven bestaan. Velen waren blij met zijn keiharde optreden tegen de wijdverbreide corruptie en zijn afkeer van verspilling van overheidsgeld. Zo gelastte hij vorig jaar de onafhankelijkheidsfestiviteiten af en gaf de budgetten daarvoor aan een nieuw ziekenhuis, om medische apparatuur te kopen.

Herziening van de grondwet

Kort voordat Magufuli president werd, was de discussie losgebarsten over herziening van de grondwet. De oppositie wil dat al jaren, omdat de regeringspartij CCM sinds de onafhankelijkheid in 1961 onafgebroken aan de macht is en door de constitutie bevoordeeld wordt. Bovendien vindt de oppositie dat het tijd wordt de enorme macht van het staatshoofd in te dammen.

Magufuli hield de boot af. Hassan verklaarde zich bereid oppositieleden en andere belanghebbenden te ontmoeten om veranderingen in de grondwet te bespreken. Alleen zei ze niet wanneer.

“Als de tijd ervoor rijp is. Ik pleit ervoor om de opbouw van de economie prioriteit te geven”, zei ze. Het land, beroemd om zijn safari’s, de stranden langs de Indische oceaan en de Kilimanjaro, Afrika’s hoogste berg, zag het bezoekersaantal kelderen door de coronapandemie. De economische groei viel terug van ruim 7 procent voor de pandemie naar 4,7 procent.

Hassan, die afkomstig is van het autonome eiland Zanzibar, wordt niet alleen beoordeeld als staatshoofd, maar ook als vrouw. “Sommige van mijn regeringsmedewerkers hebben me zelfs eerder weggezet als slechts een vrouw”, merkte de 61-jarige president onlangs op. Daartegenover staan stemmen zoals die van oppositiepolitica Upendo Furaha Peneza. “Een vrouwelijke president helpt om de patriarchale mentaliteit onder een deel van de bevolking te doorbreken”, zegt zij. “Meer vrouwen kunnen nu ervan dromen president te worden.”

