President Macron lanceert zichzelf opnieuw, met wissels in de ministersploeg

Na de surprise du chef van vorige week – de benoeming van de onbekende Jean Castex tot premier – volgden vandaag de namen van de nieuwe ministers. Zij moeten de nieuwe weg belichamen die Macron na de corona-crisis wil inslaan.

Zo belooft het staatshoofd dat zijn beleid groener wordt. De nieuwe minister van ecologische transitie is Barbara Pompili, die lang actief was voor de groene partij Éurope Écologie Les Verts (EELV).

Macron maakt ook een gebaar naar rechtse kiezers. Op binnenlandse zaken vervangt hij Christophe Castaner door Gérald Darmanin, die minister van begroting was. Castaner stond bekend als nonchalant en laks. Onlangs verloor hij het vertrouwen van de politiebonden, die vinden dat hij zijn eigen mensen niet heeft verdedigd in het debat over racisme.

Heel opmerkelijk is zijn keus voor de mediagenieke strafpleiter Éric Dupond-Moretti als minister van justitie. Hij verdedigde onder anderen de moslimradicaal Abdelkader Merah, de voetballer Karim Benzema en de belastingontduikende minister Jérôme Cahuzac.

Maar met de herschikking wil Macron uiteindelijk vooral duidelijk maken dat hij de leiding heeft. Daarom ontsloeg hij Édouard Philippe, die man die drie jaar lang zijn loyale en goed functionerende premier was. Philippe kreeg in de peilingen vooral sinds de lockdown veel waardering en werd daarmee een risico voor de president die in 2022 herkozen wil worden. Jean Castex, een hoge ambtenaar die alleen politieke ervaring op lokaal niveau heeft, zal zich naar verwachting als een soort ‘technisch coördinator’ meer op de achtergrond houden.

De nieuwe ploeg komt hoe dan ook in zwaar weer terecht. Want de economie krimpt dit jaar met 11 procent, het begrotingstekort en de staatsschuld schieten de lucht in, terwijl de werkloosheid waarschijnlijk oploopt tot meer dan 11 procent, het hoogste niveau in dertig jaar. De minstens 700.000 jongeren die dit jaar op de arbeidsmarkt komen, staan straks in veel gevallen voor een dichte deur.

Nieuw pensioenstelsel

Ondertussen is een nieuw dieptepunt bereikt in het vertrouwen in de politiek. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen bleef bijna 60 procent van de kiezers thuis. Alle ingrediënten lijken kortom aanwezig voor een nieuwe sociale crisis na de opstand van de gele hesjes in 2018 en het verzet eerder dit jaar tegen de hervorming van de pensioenen.

Dat laatste dossier zou de lont in het kruitvat kunnen worden. Macron heeft al laten weten dat hij nog deze zomer wil praten met de sociale partners over de financiering van het nieuwe pensioenstelsel en de noodzaak om langer te werken. Het tekort in de pensioenpot komt dit jaar niet uit op ruim vier miljard, zoals voor de uitbraak van de epidemie werd gedacht, maar op bijna 30 miljard euro. De vakbonden hebben laten weten dat zij niet voelen voor het overleg.

