President Joe Biden: beëdigd bij een kale inauguratie in een verlaten Washington DC

Daar staat Joe Biden dan: aan de westkant van het Capitool met zijn linkerhand op de Bijbel. Naast hem zijn vrouw Jill Biden in Democratisch blauw, tot mondkapje aan toe. Na te zijn ingezworen, spreekt de nieuwe president zijn land toe: “Afgelopen weken en maanden hebben ons een pijnlijke les geleerd: er is waarheid en er zijn leugens.”

De woorden verwijzen naar de ongefundeerde fraudebeweringen van afzwaaiend president Trump die tot de Capitoolbestorming van twee weken geleden leidden. De reden waarom Biden woensdag voor een bescheiden hoeveelheid publiek van politici en journalisten wordt ingezworen, in een zwaarbewaakt Washington DC. Biden volgt een president op die zijn verlies niet erkende en die met een traditie brak door voor de inauguratie al te vertrekken.

Glas champagne

Normaal gesproken zouden de 46-jarige Alia Iqbal en haar echtgenoot lopend naar de inauguratie gaan. Ze wonen enkele blokken zuidelijk van het Capitool. Maar zoals vrijwel alle Amerikanen bekijken zij het evenement op televisie. Voor de feestelijke sfeer heffen ze een glas champagne zodra Biden officieel de volgende president van de Verenigde Staten is.

“Met Obama was onze straat stampensvol, het was overal feest”, zegt Iqbal. Acht jaar later beweerde Donald Trump een enorm publiek te zien bij zijn eigen inauguratie. Videobeelden toonden zijn ongelijk, net zoals de straten hier voor het huis van Iqbal veel leger waren.

Met een dubbele crisis in het land – de coronapandemie én terrorismedreiging van boze Trumpaanhangers – riep burgemeester Bowser inwoners op thuis te blijven. En daar is duidelijk gehoor aan gegeven. Hier en daar hangt een lintje of wat ballonnen in Amerikaans blauw, wit en rood. Maar de straten in het centrum zijn praktisch verlaten. Enkele wandelaars struinen voorbij, bij de checkpoints warmen reservisten hun handen aan Starbuckskoffie.

Twee politieagenten te fiets schieten naar een onbemand busje van de posterijen toe voor controle. De postbode, een zwarte goedlachse vrouw met een stapel pakketjes in haar handen, komt gelijk aangelopen. Het toont de spanning die overal hangt, hoe vriendelijk de militairen iedereen ook groeten.

Bij Independence Avenue zie je voorbij de kassen van de Botanische tuinen net de Capitoolkoepel, voorbij de dranghekken. Hier staat de 62-jarige Cheryl Wheeler uit Texas, die direct na de verkiezingen tickets naar de hoofdstad kocht om de inauguratie mee te maken.

‘Een vrouwelijke vicepresident!’

“Vorige maand stond ik nog daar”, zegt Wheeler wijzend voorbij de hekken. “Ach, dit is sowieso een historisch moment. We krijgen een vrouwelijke vicepresident!” De gepensioneerde lerares wordt gebeld door haar zus, die verderop een plek heeft gevonden waarvandaan de ceremonie beter zichtbaar is. “Ze kunnen de mensen op de Capitooltrappen daar zien.”

Aangekomen op die plek staan enkele tientallen toeschouwers. Drie jongeren houden een Biden-banner omhoog. Een man heeft een etenskraampje geïmproviseerd van een boodschappenwagentje en verkoopt pretzels. In de verte klinkt de bombastische muziek van de ceremonie. Iemand roept dat de autocolonne van Biden zo voorbij zal rijden – fototoestellen worden gepakt – maar dan blijkt de route toch anders te lopen.

Verder is het voor Amerikanen dit jaar een kale inauguratie op televisie. Zo zit de 25-jarige Emily Top in haar appartement, haar werklaptop op schoot opengeklapt. Ze kijkt hoe Biden aan de oostkant van het Capitool in presidentiële auto The Beast stapt. “Het is zo’n vreemde sfeer nu, zo afwachtend hoe het land eruit gaat zien de komende tijd”, verzucht Top. “Maar één ding is zeker: ik ben dolblij dat Trump weg is.”

Bidens diverse kabinet: de helft is vrouw en de helft is niet wit

Zal Joe Biden de verandering kunnen brengen die hij belooft? Met de samenstelling van zijn ploeg van ministers en hoge functionarissen drukt hij wel gelijk al een belangrijk stempel op de Amerikaanse politiek.