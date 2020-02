President Duterte is de militaire samenwerking met die onbeschofte Amerikanen zat

Na eerdere dreigementen heeft de Filippijnse president Rodrigo Duterte nu officieel laten weten dat hij de militaire banden met de VS wil verbreken. Minister van buitenlandse zaken Teodoro ‘Teddy Boy’ Locsin heeft dinsdag het VFA-verdrag opgezegd bij de Amerikaanse ambassade in Manila. Die overeenkomst regelt de positie van Amerikaanse militairen in de Filippijnen en de gezamenlijke oefeningen van de twee landen.

Filippijnse en Amerikaanse militairen werken al bijna zeventig jaar intensief samen. Na het opzeggen van de samenwerking duurt het nog 180 dagen voor de banden echt worden verbroken. De VS bevestigen de ontvangst van de opzegging, en ze betreuren die. “Dit is een ernstige stap met belangrijke implicaties voor het Amerikaans-Filippijnse verbond”, verklaart de ambassade. “We blijven toegewijd aan de vriendschap tussen onze twee volken.”

Voor zijn ‘onafhankelijke beleid’ zoekt de president toenadering tot Rusland en China

Het opzeggen van de overeenkomst past volgens een woordvoerder van Duterte in zijn streven naar een ‘onafhankelijk buitenlands beleid’. Daarvoor zoekt hij meer toenadering tot Rusland en China, ook al breidt dat laatste land zijn invloed uit in de Zuid-Chinese Zee, waar ook de Filippijnen belangen hebben. Duterte zei eerder dat de VS toch niet in staat zijn om zijn land tegen China te beschermen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw moesten de Amerikanen grote bases op de Filippijnen verlaten in verband met maatschappelijke onrust, maar de militaire samenwerking ging door. In de afgelopen jaren zijn er weer enkele kleinere bases geopend. Een overeenkomst die regelt dat Amerikaanse militairen op de Filippijnen kunnen verblijven en dat zij daar barakken en opslagplaatsen kunnen bouwen, is nog niet opgezegd.

Minister Locsin waarschuwde vorige week in de Filippijnse senaat nog tegen het verbreken van de militaire banden met de VS. Die stap zou de veiligheid van de Filippijnen ondermijnen en agressie in de Zuid-Chinese Zee bevorderen. China claimt daar eilandjes en vaarroutes, waarover de Filippijnen zeggenschap menen te hebben. De Filippijnen dreigen bovendien honderden miljoenen dollars aan Amerikaanse militaire steun kwijt te raken.

Duterte maakte eerder duidelijk van de afspraken met de VS af te willen. In een toespraak zei hij maandagavond dat zijn Amerikaanse collega Donald Trump nog pogingen heeft gedaan om de overeenkomst te redden. De Filippijnse president zegt daar geen belangstelling voor te hebben en hij is niet van plan een uitnodiging te accepteren om in Washington te komen praten.

‘Amerika is erg onbeschoft’, klaagt Duterte

Buitenlandse politiek is voor Duterte niet de enige reden om zich af te zetten tegen de VS. De voormalige kolonisator van de Filippijnen mengt zich volgens hem ook in interne aangelegenheden van zijn land, onder meer door aan te dringen op vrijlating van zijn politieke tegenstander Leila de Lima. Deze senator is gevangen gezet voor drugshandel – volgens haar is het een verzonnen aanklacht, bedoeld om haar het zwijgen op te leggen.

“Amerika is erg onbeschoft”, aldus Duterte. Volgens berichten in Filippijnse media is hij ook boos omdat senator Ronald dela Rosa geen visum krijgt voor de Verenigde Staten. Dela Rosa was als hoofd van de nationale politie de drijvende kracht achter de keiharde campagne tegen drugshandelaars en -gebruikers, die de afgelopen jaren al duizenden mensen het leven heeft gekost.

