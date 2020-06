President Duda wint de eerste verkiezingsronde, maar zijn machtsmonopolie in Polen is in gevaar

Trzaskowski: plan voor onafhankelijke rechterlijke macht

Binnen de EU leven veel zorgen over de Poolse rechtbanken. PiS heeft stap voor stap de politieke greep op de rechtspraak vergroot. De Europese Commissie heeft ­Polen aangeklaagd wegens het ­inperken van de onafhankelijkheid van rechters. Trouw vroeg Rafal Trzaskowski wat hij hieraan wil doen.

“Ik heb een plan om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen te verdedigen en ervoor te zorgen dat de rechtsstaat weer een heilig principe wordt, net als in de jaren voordat PiS aan de macht kwam.”

“In de eerste plaats kan hij initiatieven op tafel leggen. Daarnaast kan hij wetsvoorstellen vetoën, die erop gericht zijn de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht verder in te perken. Bovendien draagt de president verantwoordelijkheid voor de benoemingen van rechters. Er zijn dus minstens drie manieren waarop een president invloed uitoefent en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht kan beschermen.”

“De huidige Poolse regering zit helaas ergens in de marge van de EU. (...) We moeten terug naar de tijd dat Polen een partij was waarmee rekening moest worden gehouden. We waren soms een moeilijke ­partner, omdat we altijd sterk onze belangen verdedigden, maar we bouwden ook constructieve coalities om de Europese agenda verder te helpen. (...) Ik maak me bijvoorbeeld ernstig zorgen dat deze regering de strijd tegen de klimaats­verandering niet als prioriteit heeft. Als we onze energiesector willen transformeren, dan moeten we meepraten over de toekomstige energiepolitiek van de EU.”