President Colombia kondigt arrestatie van zijn eigen zoon aan

“Als persoon en als vader doet zoveel zelfvernietiging en dat een van mijn kinderen de cel in gaat pijn”, zei Petro op X. Hij zei dat hij de procureur-generaal had verzekerd zich niet in het onderzoek te zullen mengen.

Nicolás Petro is lid van het Colombiaanse parlement namens een coalitie van linkse partijen. De zoon van de president en zijn ex-vrouw, Day Vásquez, kwamen recentelijk in opspraak na een geruchtmakend interview van met laatstgenoemde in ‘Semana’, een gezaghebbend Colombiaans tijdschrift. Daarin stelde ze dat Nicolás in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van vorig jaar een miljard Colombiaanse pesos, zo'n 230.000 euro, zou hebben ontvangen van onder andere een drugshandelaar.

De tweet waarin president Petro de arrestatie van zijn zoon zaterdag aankondigde. Beeld Twitter

Luxe woning

Volgens Vásquez was het de bedoeling dat Nicolás het geld naar de verkiezingscampagne van zijn vader door zou sluizen, maar besloot hij het smeergeld zelf te houden om ‘goed te kunnen leven’, door onder andere een luxe woning te kopen in Barranquilla, een stad aan de Caraïbische kust van het land. Eerder vandaag publiceerde ‘Semana’ documenten en conversaties op WhatsApp tussen Vásquez en haar ex-man, waarin het paar uitgebreid over de steekpenningen sprak.

Gustavo Petro werd vorig jaar met een minieme meerderheid tot president van Colombia gekozen; hij is het eerste linkse staatshoofd in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Als burgemeester van hoofdstad Bogotá kreeg hij veel steun om zijn strijd tegen corruptie.

Het staatshoofd wenste zijn zoon ‘geluk en kracht’ toe en stelde te hopen dat ‘deze gebeurtenissen zijn karakter versterken en hij kan nadenken over zijn eigen fouten.’

Lees ook:

Vier na vliegtuigcrash vermiste kinderen levend gevonden in jungle Colombia

Vier inheemse kinderen die al meer dan vijf weken werden vermist in de jungle van Colombia na een vliegtuigcrash, zijn levend gevonden.