President Bouterse lijkt bereid de macht zo snel mogelijk over te dragen

De nieuwe Surinaamse regering zal rond half juli aantreden. Ongeveer een maand eerder dan de wet voorschrijft. Dat maakte de leider van de toekomstige Surinaamse regering, Chandrikapersad Santokhi gisteren bekend tijdens een persconferentie.

Hoewel president Desi Bouterse eigenlijk pas zou aftreden op 12 augustus, is besloten de overdracht te vervroegen om de nieuwe regering zo snel mogelijk de kans geven de grote problemen in Suriname, waaronder de financiële crisis en het coronavirus, het hoofd te bieden. De beslissing is genomen in goed overleg tussen Bouterse en de nieuwe coalitie van verkiezingswinnaar VHP met de partijen ABOP, NPS en PL, benadrukte Santokhi.

Een definitieve datum voor de overdracht heeft Santokhi nog niet genoemd. Maandag zal het nieuwe parlement, de Nationale Assemblee, voor het eerst bij elkaar komen en een voorzitter en vicevoorzitter kiezen. Dan zal ook worden besproken wanneer de president en de vicepresident kunnen worden benoemd.

Desi Bouterse zou zich bereid hebben getoond het stokje snel over te dragen aan toekomstig president Chan Santokhi. Beeld Reuters

Eind mei werden in Suriname verkiezingen gehouden. De grote winnaar was de VHP van Santokhi, de partij behaalde 20 van de 51 parlementszetels, vier meer dan de NDP van president Bouterse. Maar het duurde lang voordat die officiële uitslag binnen was. Volgens het ministerie van binnenlandse zaken kwam dat door de maatregelen tegen het coronavrius, maar ondertussen klonken er geruchten over fraude en werd ruzie gemaakt over het chaotische verloop van het tellen van de stemmen in sommige districten. President Bouterse vroeg een hertelling aan.

Die hertelling kwam er niet. Internationale waarnemers van de organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) stelden vast dat de verkiezingen ordelijk waren verlopen en 4 juni werd dan toch, anderhalve week later dan gepland, de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt.

Behalve de VHP won ook de ABOP fors. Met 8 zetels in de assemblee werd de partij van voorzitter Ronnie Brunswijk de derde partij van Suriname. Tijdens de persconferentie van gisteren, bleek dat Brunswijk de leiding neemt in de gesprekken tussen de nieuwe coalitie en de regering van Bouterse over de overdracht. Volgens Brunswijk is er een goede verstandhouding tussen de coalitie en de regering.

Brunswijk en Santokhi kregen tijdens de persconferentie ook vragen over eventuele gratie of amnestie voor Bouterse, in verband met zijn vonnis van twintig jaar cel in het proces over de Decembermoorden. De beide partijvoorzitters waren daar duidelijk over: daar gaat de rechtelijke macht over, niet de politiek.

