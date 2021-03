President Biden staat onder voorwaarden open voor gesprek met Noord-Korea

De Amerikaanse president Joe Biden is bereid te praten met Noord-Korea. Maar dan moet het regime in dat land wel afzien van zijn kernwapens. Daarmee heeft Biden donderdag, tijdens zijn eerste persconferentie na zijn aantreden ruim twee maanden geleden, gereageerd op het lanceren van raketten door Noord-Korea.

De president veroordeelde de lancering, omdat die een overtreding is van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Hij gaf ook een waarschuwing af, voor het geval dat Noord-Korea nog zwaardere raketten test: “Als zij ervoor kiezen om te escaleren, zullen wij gepast reageren.”

Als de leiding in Pyongyang bereid is hun kernwapens op te geven, is de president wel bereid om te praten. Biden beklemtoonde dat hij samen met bondgenoten wil optrekken, met name Japan en Zuid-Korea, en met hen zal overleggen over verdere stappen. Hij sloot zich aan bij voormalig president Barack Obama, die Noord-Korea het meest dringende onderwerp op buitenlands gebied noemde.

Raketten waren te voorspellen

Dat er Noord-Koreaanse raketten door de lucht zouden vliegen kort na het aantreden van een nieuwe Amerikaanse regering, was wel te voorspellen. Maar de vraag was hoe Biden zou reageren en wat de lancering, eerder op donderdag, zal betekenen voor de relatie tussen de communistische dictatuur in Pyongyang en de gezworen vijand in Washington.

Met het afschieten van de raketten in de richting van Japan gaf het Noord-Koreaanse regime een duidelijk signaal: ga in op onze eisen, of er komt nog meer vuurwerk. Die eisen betreffen vooral verlichting van de economische sancties – van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten – die het land treffen.

Biden reageerde rustig, in tegenstelling tot zijn voorganger Donald Trump. Die dreigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eerst met ‘vuur en woede’ en belegde daarna toch een top met Kim. Daar leken de twee de beste vrienden, maar een tweede top leverde uiteindelijk niets op.

De Noord-Koreaanse lancering van donderdag volgde op twee korte-afstandsraketten die zondag al de lucht in gingen. Toen reageerde Biden onderkoeld, met de opmerking ‘business as usual’. In Pyongyang is daarna blijkbaar besloten dat er meer nodig was om een Amerikaanse reactie uit te lokken.

Intercontinentale raket

Noord-Korea heeft nog zwaarder geschut achter de hand. Als Kim ervoor kiest om een intercontinentale raket te testen, die de VS kan bereiken, dan moet het land wel reageren. Hetzelfde geldt voor een nieuwe kernproef.

De Noord-Koreaanse economie heeft zwaar te lijden onder de sancties die tegen het land zijn ingesteld. Die sancties waren niet waterdicht; vooral over de grens met China wordt veel gesmokkeld. Maar sinds de coronapandemie is de grens aan beide kanten beter bewaakt, en dus komen er ook veel minder goederen Noord-Korea binnen.

Biden zocht tijdens de persconferentie geen toenadering tot China, het buurland en de enige bondgenoot van Noord-Korea. Volgens de Amerikaanse president wordt China terwijl hij in functie is zeker niet ‘het machtigste en rijkste land ter wereld’.

