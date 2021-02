Premier Slovenië botviert zijn trumpisme nu ook op journalisten

Donald Trump is geen Amerikaans president meer, maar zijn fans zitten hier en daar nog wel aan de knoppen, tot in de Europese Raad van regeringsleiders. De Sloveense premier Janez Jansa laat geen gelegenheid onbenut om dat trumpisme te etaleren.

In eigen land beschuldigt hij hem onwelgevallige journalisten al maandenlang van ‘fake news’, wat tot intimidaties en een angstcultuur leidt. Deze week heeft hij de aanval geopend op de Brusselse burelen van nieuwssite Politico Europe.

Aanleiding is een artikel over deze intimidaties en de rol van Jansa daarin. Al dagenlang twittert de premier zijn gal daarover, rechtstreeks gericht aan de auteur van het stuk, Lili Bayer. Volgens hem baseert zij zich op ‘extreem linkse’ anonieme bronnen en verzwijgt ze het weerwoord van de regering, hoewel dat wel degelijk in het artikel staat.

Doodsbedreigingen

Brusselse collega’s die het voor Bayer opnemen, worden door de premier op Twitter met naam en toenaam in verband gebracht met doodsbedreigingen van anderen aan zijn adres. Ook dit sociale-mediagedrag doet denken aan de tweets van Trump, die in januari van het platform werd geweerd.

EU-correspondenten hebben voorzitter Charles Michel van de Europese Raad om een reactie gevraagd op de uitingen van zijn Sloveense clublid, maar die blijft vooralsnog uit. Het zou ook ongebruikelijk zijn als de raadsvoorzitter een individuele regeringsleider publiekelijk op de vingers tikt, al deed Michels voorganger Donald Tusk dat ooit wel, bij de Britse premier Boris Johnson (toen die nog bij de EU zat).

‘Geen persoonlijke aanvallen’

Een woordvoerder van de Europese Commissie wilde zich evenmin specifiek over deze zaak uitlaten maar verwees wel naar een eerdere uitspraak van Eurocommissaris Vera Jourova (waarden en transparantie) over vrije en onafhankelijke journalistiek: “Geen haat, geen bedreigingen, geen persoonlijke aanvallen”.

Jansa baarde begin november al opzien door Trump daags na de Amerikaanse verkiezingen tot winnaar uit te roepen en de ‘mainstream media’ die het tegendeel zouden beweren een veeg uit de pan te geven. Nog steeds heeft hij zittend president Joe Biden niet gefeliciteerd.

