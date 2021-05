Premier Johnson kan zijn dure levensstijl niet betalen van zijn salaris. Wie betaalde dus zijn verbouwing?

Boris Johnson verdient als premier te weinig om de luxueuze herinrichting te kunnen betalen die hij in de premierswoning liet uitvoeren. Hij wil niet zeggen wie het bedrag dan wel voorschoot.

Dat Boris Johnson onderwerp van allerlei schandalen is, is niet iets waar veel Britten nog stijl van achterover slaan. Of het nu vermeende affaires zijn, omstreden uitspraken of aantoonbare leugens: tot nu toe gleden de meeste dingen relatief makkelijk van hem af.

Maar de opmerkelijke onthullingen van vorige week domineren al dagen het nieuws. Boris Johnson zou begin vorig jaar geld hebben gevraagd aan ofwel de partij ofwel een bevriende zakenman om zijn ambtswoning in Downing Street opnieuw in te richten.

Volgens verschillende media vonden Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds de door Theresa May aangeschafte meubels een ‘John Lewis-nachtmerrie’, verwijzend naar het warenhuis waar May haar inrichting bij elkaar had geshopt. John Lewis is qua prijs behoorlijk boven gemiddeld, te vergelijken met de Bijenkorf.

De Britse premier Boris Johnson heeft een dure smaak: hij liet Downing Street 10 helemaal herinrichten door een beroemd designer. Hoe hij dat precies betaalde, is de vraag. Beeld EPA

Maar nee, dat was voor de premier niet goed genoeg: alles moest anders. De exclusieve en peperdure interieurarchitect Lulu Lytle, die regelmatig huizen van celebrity’s onder handen neemt, heeft de woning volledig omgeturnd in een luxueus designappartement. Er kwam zeer kleurrijk behang, exclusief ontworpen meubels en speciale designgordijnen. De interieurarchitect overschreed het beschikbare budget met een kleine 65.000 euro, geld dat Johnson op dat moment niet had. Tot op heden wil hij niet toegeven wie de rekening voor hem heeft voorgeschoten.

Volgens de Sunday Times is er vervolgens ook aangeklopt bij andere rijke partijdonoren om de rekening voor zijn personal trainer – á 180 euro per uur – en de nanny van hun pasgeboren zoon Wilfred op te pakken. “Ik ben best bereid om de partij te steunen bij een foldercampagne, maar ik ga toch niet opdraaien voor het schoonvegen van de billetjes van de baby van de premier”, zou een door Johnson benaderde donor volgens de krant hebben gezegd.

Via-via om geld vragen

Johnsons probleem is dat hij zijn riante levensstijl niet kan financieren van zijn premiersalaris. Hoewel hij bruto zo’n 170.000 euro per jaar verdient, heeft hij flink wat financiële verplichtingen naar zijn ex-vrouw en hun drie kinderen na hun recente scheiding. Ook moet Johnson meebetalen aan de levenskosten van zijn 11-jarige dochter, bij weer een andere vrouw. Voordat hij premier was schreef Johnson wekelijks een column bij de Daily Telegraph, waar hij een kwart miljoen per jaar mee verdiende. Ook die inkomsten zijn weggevallen.

In plaats van zijn uitgavenpatroon aan te passen aan wat er binnenkomt, lijkt hij via-via om geld te hebben gevraagd zonder dat te hebben opgegeven. De kiescommissie onderzoekt de zaak nu. Als blijkt dat hij de regels heeft overtreden, kan hem dat behoorlijk in de problemen brengen. Iets wat zelfs Johnsons vuistdikke teflonlaag kan doen verdampen.

