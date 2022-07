Premier Draghi houdt voet bij stuk en dient opnieuw zijn ontslag in

Donderdagochtend liet hij de Tweede Kamer van Italië weten zijn ontslag te zullen indienen. President Sergio Mattarella heeft hem gevraagd de regering demissionair te blijven leiden.

Even leek het erop alsof de Italiaanse premier Mario Draghi dan toch aan zou blijven. Vorige week diende hij zijn ontslag in bij president Sergio Mattarella, die deze weigerde te accepteren. Een ‘ongeëvenaarde’ oproep vanuit de maatschappij aan Draghi om niet te vertrekken en Italië in een politieke crisis achter te laten, haalde de premier over om toch nog niet op te stappen. Dat vertelde hij woensdag in een toespraak aan de Italiaanse senaat. Hij zou overgaan tot een vertrouwensstemming; als er niet voldoende vertrouwen was, zou hij echt stoppen.

Die stemming vond woensdag plaats, maar voorafgaand lieten de rechtse Vijfsterrenbeweging, Forza Italia en Lega al weten dat ze niet voor zouden stemmen, waardoor al duidelijk was dat het voor Draghi klaar was. Eerder op de dag hadden Forza Italia en Lega al laten weten dat ze best wilden deelnemen aan een coalitie onder leiding van Draghi, maar niet met de Vijfsterrenbeweging. De premier liet weten dit niet te zien als een optie.

Uiteindelijk behaalde de stemming toch een meerderheid, maar voor Draghi was het al duidelijk: binnen zijn coalitie was er te weinig vertrouwen. Daarmee komt na anderhalf jaar de Italiaanse regering van nationale eenheid – die opgemaakt was uit partijen van links tot rechts – ten val.

Draghi zei donderdag naar de president te gaan om, voor de tweede keer in twee weken, zijn ontslag in te dienen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Italianen deze herfst opnieuw naar de stembus moeten.

Steunpakket afgewezen

De crisis in Italië begon vorige week, nadat regeringspartij Vijfsterrenbeweging weigerde deel te nemen aan een stemming over een steunpakket van ruim 20 miljard euro voor bedrijven en gezinnen. Dat pakket moest de hoge energierekeningen en inflatie verlichten. In het pakket was ook de bouw van een groot vuilverbrandingsbedrijf bij Rome opgenomen, waarmee afval uit de hoofdstad verbrand kon worden.

De Vijfsterrenbeweging onder leiding van ex-premier Giuseppe Conte, Draghi’s voorganger, heeft grote milieubezwaren tegen zo’n verbrandingsinstallatie. Ook vond ze energiesteun aan de bevolking te mager. Conte – die grote moeite heeft om zijn uit elkaar donderende partij in stand te houden – gokte erop dat Draghi het er niet op aan zou laten komen, maar dat deed hij uiteindelijk dus wel.

