Poundbury: het ideale dorp van koning Charles III

Christopher Turner (76) woont om de hoek bij Pummery Square, een plein in het oudste deel van het Britse Poundbury. Hij kwam er twee jaar geleden wonen en is er gelukkig. “De dokter is slechts op vijf minuten van mijn huis en de dierenarts ook.” Hij lacht. “De pub en supermarkt zelfs op maar drie minuten.” Hij blijft staan en wijst naar Brownsword Hall, een in het oog springend pand aan het plein. Het functioneert als gemeenschapcentrum. “Daar kom ik om de zoveel tijd samen met een groepje evenmin erg serieuze andere wijnkenners uit de buurt. Voor een wijnproeverij.”

Beeld Merlin Daleman

Pummery Square oogt idyllisch: als een modelplein uit een Zuid-Engels dorpje uit de jaren vijftig. Het voelt bijna als een filmset: de rust, de opgeruimdheid, de relatieve nieuwigheid van de toch juist traditioneel ogende gebouwen. Brownsword Hall bijvoorbeeld is ontworpen op basis van het stokoude design van vroegere markthallen in Cotswolds – een plattelandsgebied iets naar het noorden. Zo is elk gebouw en ieder huis in Poundbury ontworpen op basis van oude, typerende bouwstijlen voor het zuiden van Engeland. Ook al werd de eerste steen in Poundbury pas in 1993 gelegd.

Drijvende kracht achter Poundbury is koning Charles III, die op 6 mei in Londen officieel wordt gekroond. In 1989 had hij, destijds nog een 41-jarige kroonprins, een boek geschreven waarin hij zijn uitgesproken denkbeelden over architectuur en stadsplanning uiteenzette: A vision of Britain (Een visie op Groot-Brittannië). Rond diezelfde tijd bood zich ook een perfecte mogelijkheid aan om die theoretische ideeën in de praktijk te brengen. Twee boerderijen aan de rand van het Zuid-Engelse plaatsje Dorchester werden aangemerkt als gewenste plek voor stadsuitbreiding. Het land was eigendom van de hertog van Cornwall. En drie keer raden wie, naast kroonprins, ook hertog was.

Christopher Turner en zijn vrouw thuis. Beeld Merlin Daleman

Neoklassieke stijl

Zo begon het. Prins Charles gaf de Luxemburgse architect Léon Krier – net als hij een fervent criticus van modernistische architectuur – opdracht om een masterplan op te stellen voor een volledig nieuwe en ‘autonome’ stadswijk. Een nieuw dorp dus feitelijk pal naast het stadje Dorchester: gebouwd in neoklassieke stijl en volledig gebaseerd op de kernprincipes uit A vision of Britain. Poundbury kun je daarmee zien als de ideale plek in de ogen van de nieuwe Britse koning. In 2028 worden de laatste huizen opgeleverd. Dan is de 161 hectare vol en is het masterplan van Krier voltooid.

Turner is een van de inmiddels al ruim 4000 inwoners van Poundbury. Het oudste deel, waar zijn huis staat, doet het meest dorps aan. Het is een gure dag, met grijze luchten, miezerregen en een stevige wind. Toch geeft hij graag een rondleiding. “Twintig jaar geleden had ik hier nog niet willen wonen”, zegt hij. “Alles was zo nieuw en zo overduidelijk ontworpen om bij elkaar te passen.” Maar de tijd deed zijn werk. Hij begon het mooi te vinden. Pas als iets een beetje verweert, gaat het leven.

Mike Gratwick: 'Het idee van Charles was: als je voor iedereen kwalitatief hoogstaande huizen bouwt, zal ook iedereen er goede zorg voor dragen'. Beeld Merlin Daleman

Het is geen lange wandeling van Pummery Square naar het centrum van Poundbury: Queen Mother Square. Een van Charles’ doelstellingen was: een gemeenschap creëren waarin alles op loopafstand is. Ontworpen voor voetgangers, niet zozeer voor de auto. Wegen zijn daarom kronkelig gemaakt. “En kijk eens hoe breed de stoepen zijn”, zegt Mike Gratwick. Hij loopt een stukje met Turner op.

Alles is aan de tekentafel bedacht

In het nieuwere deel van Poundbury ogen de panden en appartementencomplexen statiger dan in het deel waar Turner woont. Stads bijna. En wat opvalt: nagenoeg elk huis en ieder appartementencomplex heeft, binnen neoklassieke grenzen, een eigen design. In Poundbury geen straten vol saaie, eenvormige rijtjeshuizen, maar overal afwisseling. Bijna op het geforceerde af. Want alle variatie is aan de tekentafel bedacht. Wil je zelfs maar je deur in een andere kleur schilderen, dan moet je daarvoor toestemming vragen bij het Hertogdom van Cornwall. Wie in Poundbury een huis koopt, ondertekent vooraf een convenant. Je moet deel willen uitmaken van het grotere architectonische geheel.

Een ander kernideaal van Charles was om in Poundbury mensen uit verschillende economische klassen door elkaar te laten leven. Een derde van de 2700 huizen en appartementen diende daarom relatief goedkope behuizing te worden. Een vijfde daar weer van is zelfs sociale huur. De betaalbare woningen zijn niet allemaal vlakbij elkaar weggestopt in het onaantrekkelijkste hoekje van Poundbury, zoals vaak gebeurt in Britse steden, maar volledig geïntegreerd met de duurdere woningen.

Gratwick en Turner wijzen tijdens hun wandeling om zich heen. “Aan de buitenkant kun je niet afzien welk huis of appartement duur of juist sociale huur is”, zegt Gratwick. “Het idee van Charles was: als je voor iedereen kwalitatief hoogstaande huizen bouwt, zal ook iedereen er goede zorg voor dragen.”

Beeld Merlin Daleman

Neonreclame en grote uithangborden zijn verboden

De twee mannen drinken een kop koffie bij grandcafé The Duchy of Cornwall Inn. Dat zit op de hoek van het centrale plein, tegenover een standbeeld van de koningin-moeder. Zij was de oma van Charles. Met haar had hij een nauwe band. De twee deelden een liefde voor architectuur. Ze overleed in 2002 op 101-jarige leeftijd. De stijl van de gebouwen rond het naar haar vernoemde plein zijn grotendeels geïnspireerd door de architectuur in Verona, Genua, Venetië en andere Renaissancesteden. Om er de supermarkt te betreden, moeten klanten tussen een paar Dorische zuilen door.

Werken en wonen loopt in Poundbury met opzet door elkaar. Zo’n 250 bedrijven hebben zich er tot nu toe gevestigd. Al valt dat niet direct op: neonreclame en grote uithangborden zijn verboden. Een van de nieuwste bedrijven is byFoke van Casey Gregory (45) aan Crown Square. Terwijl stratenmakers buiten het nog op te leveren plein betegelen, laat zij haar winkel met lifestyleproducten en cadeau-artikelen zien. “We verkopen alleen duurzame producten van kleine en onafhankelijke merken”, legt ze uit. “Producten waarbij een verhaal hoort dat we graag vertellen.”

Het concept past perfect bij Poundbury, dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Charles waarschuwde als kroonprins al in de jaren zeventig voor de gevaren van milieuvervuiling. “En in een winkelstraat in een grote stad komen wellicht meer mensen langslopen”, legt Gregory uit. “Maar in een plek als Poundbury krijg je meer oprecht geïnteresseerde klanten.”

Beeld Merlin Daleman

Bezoekjes van Charles

Vroeger kwam Charles veel nieuwe bedrijven in Poundbury openen. Twee keer per jaar bezocht hij de plek. Gregory opende haar fysieke winkel echter pas in november; daarvoor verkocht ze haar spullen slechts online. Charles was toen al koning. Het is onzeker of zij hem zal ontmoeten. Want inmiddels is prins William hertog van Cornwall. Dus is hij nu verantwoordelijk voor Poundbury. Grote kans dat hij in plaats van zijn vader de winkel bezoekt. “Hopelijk is het plein tegen die tijd af”, probeert Gregory met een lach boven het lawaai van de stenenslijpmachine buiten uit te komen.

Toch zal koning Charles op de achtergrond nauw betrokken blijven bij Poundbury, is de verwachting. Fran Leaper en haar man David ontmoetten hem, toen hij nog kroonprins was, meerdere malen. “Hij was dan altijd ongelooflijk vriendelijk tegen iedereen”, vertelt ze. Leaper is hoofdredacteur en uitgever van Poundbury Magazine en toont op de bank in haar huis vol trots een fotocollage in haar tijdschrift van al Charles’ bezoeken: zes volle pagina’s. “Mensen waren altijd verbaasd over hoe informeel de prins was als hij Poundbury bezocht”, vertelt ze.

Charles hield de nieuwe ontwikkelingen in zijn modelplaatsje nauwkeurig bij. “Twee weken voordat hij op bezoek kwam, zag je vaak dat er snel van alles werd schoongemaakt en opgeknapt”, zegt Leaper. Want niets ontging hem. “En hij heeft hier ook veel mensen mee naartoe genomen en rondgeleid: prins Albert van Monaco bijvoorbeeld, en verschillende politici.”

Cafés draaien alleen overdag goed

Volgens Leaper hebben de ideeën van de huidige koning goed uitgepakt. Mede door de inzet van de vroegste bewoners. Die drongen er bijvoorbeeld bij de kroonprins op aan om de Brownsword Hall te laten bouwen, waar Turner en zijn medewijnkenners verzamelen. Zelfs mensen uit omringende dorpen komen nu graag naar Poundbury om te winkelen en elkaar te ontmoeten. “Al missen we nog wel een goed restaurant”, zegt ze. “De cafés die er zijn draaien overdag goed, maar in de avond niet.”

Simon Standish verhuisde in mei vorig jaar van randje Londen naar Poundbury. Beeld Merlin Daleman

Dat viel ook Simon Standish (69) meteen op. Hij verhuisde in mei vorig jaar van randje Londen naar Poundbury. “Mijn vrouw en ik hebben het hier naar onze zin”, zegt hij. “We houden van de architectuur, van het feit dat alles zo lekker dichtbij is, dat we de auto veel minder gebruiken en dat de bewoners vanuit het hele land hiernaartoe zijn getrokken. Daardoor heeft iedereen een verhaal.”

Toch vindt hij het opvallend stil op straat. Zeker in de avond, en zelfs overdag. En misschien dat er wel meer is waaraan de inwoners behoefde hebben naast een restaurant alleen. Daarom heeft Standish de taak op zich genomen om namens de inwonersvereniging een dorpsenquête op te zetten. “Ik heb het boek van Charles gelezen”, legt hij uit. “Maar daarin las ik vooral zijn opinies over hoe architectuur zich dient te verhouden tot een omgeving. Niet zozeer over hoe hij vindt dat mensen met elkaar moeten samenleven. En juist dat vind ik het interessantst.”

Vooral inwoners met een witte huidskleur

Natuurlijk, hij is nog nieuw in de plaats. Maar toch heeft hij al best een idee van de aandachtspunten die er zoal zijn. Zo heeft het merendeel van de inwoners een witte huidskleur en zijn er ook weinig winkels, eetgelegenheden en evenementen die andere bevolkingsgroepen kunnen aantrekken.

Het duurzame aspect van de plek mag eveneens best extra attentie krijgen. Zo rijden er nog vrij veel auto’s rond voor een leefgemeenschap die autorijden juist wil ontmoedigen. En nergens zie je zonnepanelen. Die mogen inwoners niet zomaar op hun daken zetten. Daarvoor moeten zij toestemming vragen. Want zoals het hertogdom het zelf verwoordt: ook het verbeteren van de duurzaamheidaspecten in Poundbury moet wel ‘in balans blijven met het architectonisch aanzicht’.

Een plek waar je niet alleen wilt slapen Poundbury is 162 hectare groot. Het is gebouwd op het land van twee boerderijen die al sinds de veertiende eeuw in het bezit zijn van de hertog van Cornwall. Het oudste kind van de Britse monarch is automatisch deze hertog. Volgens de Belgische kenners van het Verenigd Koninkrijk Flip Feyten en Harry De Paepe omvat het hertogschap in totaal zo’n 550 vierkante kilometer aan land. Daarop staan niet alleen ‘een paar honderd boerderijen’, maar ook panden in steden als Londen. De waarde van de bezittingen samen bedroeg in het financiële jaar 2021/2022 volgens de krant Daily Mail ruim 1,4 miljard euro. Jason Bowerman van het hertogschap is zich ervan bewust dat de oudere huizen in Poundbury niet altijd voldoen aan de hedendaagse groene ambities. Wel benadrukt hij dat een biocentrale aan de rand van Poundbury uit maïs en gras meer dan genoeg niet-fossiel gas produceert om Poundbury en zijn omgeving te voorzien. Van nieuwe zonnecellen, die minder zichtbaar in de daken kunnen worden geïntegreerd dan huidige zonnepanelen, heeft hij bovendien hoge verwachtingen. “Toen we in 1993 begonnen waren er veel minder mogelijkheden op het gebied van groene energie”, legt hij uit. Volgens de laatste volkstelling in 2017 is bijna een derde van de ruim 4000 inwoners van Poundbury ouder dan 65 (tegenover 19 procent in heel het VK) en 16 procent jonger dan 15 jaar (min of meer gelijk aan het landelijk gemiddelde).

