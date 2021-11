Portugal onderzoekt smokkel van goud, diamanten en drugs door blauwhelmen

Justitie in Portugal onderzoekt vermoede smokkel van goud, diamanten en drugs door militairen die deelnamen aan een vredesmissie van de Verenigde Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Portugese politie arresteerde maandag tien verdachten en deed invallen op zo’n honderd plekken, waaronder legerkazernes en woonhuizen. Dinsdag werden de eerste verdachten voorgeleid voor een rechter.

De zaak kwam aan het rollen toen de commandant van het Portugese contingent in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) eind 2019 informatie kreeg over de veronderstelde smokkel. Soldaten zouden daarbij gebruik hebben gemaakt van legervluchten vanuit de CAR om goud, diamanten en drugs Portugal binnen te brengen. De autoriteiten begonnen de militaire vluchten daarop extra te controleren en begonnen een onderzoek, codenaam ‘Myriade’. Volgens defensieminister Joao Gomes Cravinho heeft hij de VN vorig jaar over de kwestie ingelicht. Hij noemt de zaak ‘diep betreurenswaardig.’

‘Dit is niet systematisch’

Portugal heeft in de CAR zo’n 180 blauwhelmen, onder wie elitesoldaten, die deel uitmaken van de VN-vredesmissie Minusca met in totaal ongeveer 12.000 militairen. Minister Gomes Cravinho zei in een interview met het nationale persbureau Lusa dat het smokkelschandaal niks afdoet aan het goede werk dat de blauwhelmen doen in het straatarme Afrikaanse land. “Alles wijst erop dat deze activiteiten op eigen initiatief werden ondernomen door een handvol soldaten”, aldus de bewindsman. “Dit is niet systematisch.”

Maar het schandaal is wel degelijk een nieuwe smet op het blazoen van de VN-missie Minusca, die toch al een gespannen relatie heeft met Faustin-Archange Touadéra, de president van de CAR. Zo ergert Touadéra zich aan een wapenembargo dat de VN heeft ingesteld tegen zijn land. Ook weigert de president, ondanks oproepen van de VN daartoe, afscheid te nemen van huurlingen van het Russische bedrijf Wagner, die zijn bewind steunen.

Presidentiële garde beschoot een bus met ongewapende Egyptische blauwhelmen

Vorige week liep de spanning tussen de blauwhelmen en Touadéra verder op toen zijn presidentiële garde een bus met ongewapende Egyptische blauwhelmen beschoot. Daarbij raakten tien Egyptenaren gewond, van wie twee ernstig. Toen de bus wegreed naar een VN-basis, werd een vrouw doodgereden. Volgens het bewind was de beschieting terecht omdat de Egyptenaren, die net waren geland op de luchthaven, foto’s maakten van het presidentieel paleis, wat verboden is. Bovendien weigerde de bus ondanks stopsignalen halt te houden. Maar de VN eisen een onderzoek en spreken van een mogelijke ‘oorlogsmisdaad’.

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft aanzienlijke reserves aan goud, diamanten en andere delfstoffen, maar is door wanbeleid, corruptie en een jarenlange burgeroorlog, onder meer tussen islamitische en christelijke strijders, een straatarm land. De VN-missie Minusca, die in 2014 van start ging, is met een jaarlijkse begroting van rond een miljard dollar een van de kostbaarste vredesoperaties ter wereld. Er doen tientallen landen aan mee en Rwanda, Bangladesh, Pakistan zijn de grootste troepenleveranciers. De missie werd eerder geteisterd door schandalen over verkrachtingen en seksueel misbruik door blauwhelmen.

