Portugal gaat voor ‘covid-president’ tijdens hevige coronagolf

Portugezen gunnen bij de presidentsverkiezingen zondag hoogstwaarschijnlijk de onlangs met corona besmet geraakte Marcelo Rebelo de Sousa een tweede termijn. Dat de populaire centrumrechtse leider zelf ook geïnfecteerd is met het virus is tekenend voor de hevige nieuwe coronagolf die Portugal al een paar weken in zijn greep houdt.

Onder meer door de snel om zich heen grijpende Britse mutant is het aantal nieuwe besmettingen en coronadoden in het land nog nooit zo hoog geweest; ziekenhuizen kampen met tekorten en kunnen de toestroom van patiënten nauwelijks aan.

Om te midden van de pandemie toch nog te kunnen stemmen kregen duizenden besmette kiezers en anderen in quarantaine deze week bezoek van mannen en vrouwen in witte pakken die langskwamen met stembiljetten. Na het uitbrengen van de stem werden de formulieren ook weer meegenomen door deze vrijwilligers die in verschillende gemeenten van deur tot deur gingen. Om verdere verspreiding door mogelijke virusdeeltjes op de stembiljetten te voorkomen blijven de papieren een paar dagen onaangeraakt in dozen liggen, voordat zij worden meegenomen in de telling.

Een stembiljet in Redondo, Portugal. Beeld EPA

Een historisch lage opkomst wordt verwacht

Zo’n 13.000 Portugezen hadden zich voor dit initiatief aangemeld, maar volgens persbureau Reuters lukte het veel anderen niet om zich op tijd in te schrijven. Het zal bijdragen aan de toch al verwachte historisch lage opkomst als gevolg van de coronacrisis.

De presidentsverkiezingen staan in Portugal in de schaduw van de parlementsverkiezingen omdat een Portugese president nauwelijks politieke macht heeft en vooral een ceremoniële rol vervult. Maar het morele leiderschap tijdens de coronacrisis vertrouwen Portugezen de conservatieve Rebelo de Sousa – die in de volksmond liefkozend ‘professor Marcelo’ wordt genoemd – ondanks zijn besmetting wel toe. Voordat hij in maart 2016 aantrad was de jurist voor velen al een goede bekende die als politiek tv-analist al jarenlang vaste gast was in menig Portugese huiskamer.

Nooit te beroerd voor een gebbetje nam Rebelo de Sousa begin juni nog een verkwikkende duik in de Atlantische Oceaan waarna hij gemondkapt in zijn blote bast op het strand de pers liet weten dat toeristen prima naar Portugal konden afreizen. Hij kon het maken, want Portugal had in vergelijking met andere Europese landen de eerste coronagolf relatief goed doorstaan. Het land werd erom geprezen.

Maar inmiddels is dit optimisme volledig omgeslagen: Rebelo de Sousa gaat niet meer naar het strand, maar moest na zijn coronabesmetting noodgedwongen in zelfisolatie in de ambtswoning in Lissabon.

Een verkiezingsmedewerker gaat langs een in bewoner in quarantaine in Sancheira Grande, die haar stem uitbrengt voor de presidentiele verkiezingen. Beeld EPA

Restrictieversoepelingen

Het aantal nieuwe besmettingen in Portugal (10 miljoen inwoners) loopt de afgelopen weken op tot recordhoogte, richting de 15.000 per dag terwijl 9686 Portugezen al aan het virus zijn bezweken. De oorzaken worden naast de zich sneller verspreidende coronamutant gezocht in restrictieversoepelingen tijdens de feestdagen. Critici stellen bovendien dat de autoriteiten in betere tijden niet genoeg voorbereidingen hebben getroffen in de zorg om een nieuwe coronagolf het hoofd te kunnen bieden.

Artsen spreken inmiddels over een ‘oorlogssituatie’ waardoor een tekort aan ic-bedden en zorgpersoneel dreigt. Op tv-beelden zijn rijen ambulances te zien die wachten op een plek in een ziekenhuis. Dinsdag overleed in de stad Portalegre een oudere man in zo’n rij na drie uur wachten.

De autoriteiten scherpen nu halsoverkop de coronarestricties aan om de nieuwe besmettingsgolf af te remmen: vorige week vrijdag ging met het sluiten van onder meer alle niet-essentiële winkels Portugal grotendeels terug naar de lockdown die tijdens het voorjaar van kracht was. Portugezen moeten zoveel mogelijk thuisblijven en coronaboetes zijn verdubbeld. Donderdag deed premier António Costa alle vluchten uit het Verenigd Koninkrijk in de ban om verdere verspreiding van de Britse mutant te voorkomen. Vrijdag sloten alle scholen en universiteiten in Portugal de deuren voor de komende vijftien dagen.

Lees ook:

Maria Neves heeft geen huis, terwijl veel vakantiewoningen in Lissabon gewoon leeg staan: ‘Aan toeristen valt meer te verdienen’



Veel vakantiewoningen in Lissabon staan vanwege de coronacrisis leeg. De gemeente probeert een deel beschikbaar te stellen voor lage en middeninkomens. Tot nu toe zonder veel succes.