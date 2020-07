Portland eist het vertrek van Trumps federale troepen. ‘Dit is politiek theater’

In camouflagepakken verschenen ze vorige week ineens op de straten van Portland, aan de Amerikaanse westkust. Ze schoten met rubberen kogels en traangas op demonstranten. Ze pakten zonder aanklacht willekeurige mensen op, laadden die in ongemarkeerde busjes, lazen ze hun rechten voor, en vroegen ze vervolgens daar afstand van te doen. Ze droegen geen heldere identificatie, dus was het aanvankelijk onduidelijk waar ze vandaan kwamen.

“Ik wist niet of de mannen politie waren of rechtse extremisten, die ook vaak militaire outfits dragen”, aldus demonstrant Mark Pettibone, die ook opgepakt werd.

De mysterieuze troepen blijken speciale eenheden, die door het Witte Huis zijn uitgezonden naar Portland, een traditioneel linkse stad in de staat Oregon, waar al twee maanden lang hevige Black Lives Matter-protesten woeden. Een controversiële zet, want in de VS gaan staten en steden over de openbare orde, niet de landelijke overheid.

Portland eist dan ook het onmiddellijke vertrek van de troepen. “Ze zorgen voor een scherpe escalatie”, aldus burgemeester Ted Wheeler, “Hun aanwezigheid hier zorgt juist voor meer geweld en meer vandalisme”. Ook de gouverneur van Oregon eist het vertrek van de troepen, de procureur-generaal van de staat is inmiddels een rechtszaak tegen de landelijke overheid begonnen.

Politiek theater van Trump

Trump haalt zijn schouders op over de protesten uit Oregon. Volgens de president is de inzet van federale troepen nodig om federale eigendommen en monumenten te beschermen. Democratische steden worden ‘stom bestuurd’, en kunnen dat volgens hem niet zelf. “We proberen Portland juist te helpen”.

Gouverneur Kate Brown van Oregon denkt daar anders over: “Dit is politiek theater van Trump en heeft niets met openbare orde te maken”. Het komt de president volgens critici goed uit, als de protesten escaleren door overmatig politie-ingrijpen. Dan kan hij in de verkiezingscampagne goede sier maken met een boodschap van strenge ordehandhaving.

De federale inzet lijkt het Witte Huis in ieder geval wel goed bevallen. Trumps stafchef Mark Meadows kondigde dit weekend meer acties aan: “Of het nu in Chicago, Portland of Milwaukee is, of ergens in het midden van het land, we moeten zorgen dat alle gemeenschappen veilig blijven.”

