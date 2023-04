Populistische CDU’er werpt zich met succes op als symbool van ‘gewone Berlijner’

Kai Wegner (50) wordt de eerste CDU-burgemeester van Berlijn in twintig jaar. Woensdag tekent hij het regeerakkoord met coalitiepartner SPD.

Als nieuwe burgemeester van Berlijn belooft de 50-jarige Kai Wegner zich in te zetten tegen discriminatie, rechts-extremisme en racisme. Woensdag tekent hij het regeerakkoord met coalitiepartner SPD, waardoor de conservatieve CDU voor het eerst sinds 2001 regeert in de stad. “Het maakt niet uit welke voornaam je hebt”, zei Wegner. “Mehmet behoort net zo goed tot Berlijn als Michael.”

Met zulke beloftes en bezoeken aan suikerfeestvieringen leek Wegner de afgelopen tijd zijn imago te willen oppoetsen. Als voorzitter van de CDU in Berlijn stond hij in voorgaande jaren namelijk juist bekend om zijn rechtspopulistische uitspraken. Zo eiste hij een vrouwenquotum voor vluchtelingen die in Duitsland mogen blijven. Ook noemde hij vrijwilligers die vluchtelingen uit zee redden steevast ‘smokkelaars’.

Vlak voor de Berlijnse deelstaatverkiezingen in 2021 werd hij zelfs door eigen partijleden bekritiseerd. Zo klaagde Mario Czaja, nu secretaris-generaal van de federale partij, tegen persbureau DPA: “Mijn indruk is al geruime tijd dat de CDU in Berlijn verder naar rechts opschuift”. Ook controversieel in de partij destijds was Wegners steun aan CDU-partijlid Hans-Georg Maassen, de voormalige inlichtingenchef die vanwege zijn nabijheid aan extreemrechts in opspraak kwam. “Mensen met andere meningen, die misschien ook wel eens ongemakkelijk kunnen zijn, zijn welkom”, zei Wegner in 2021.

Bij de deelstaatverkiezingen in datzelfde jaar lukte het Wegner, opgegroeid in Berlijn-Spandau en in dat kiesdistrict sinds 2005 ontzettend populair, niet in Berlijn de overwinning te behalen. De stad kreeg nogmaals een linkse coalitie onder de SPD, Groenen en Die Linke. Maar de verkiezingen moesten vanwege meerdere fouten opnieuw gehouden worden. Dat gebeurde afgelopen februari, terwijl de stad nog in de ban was van de gewelddadige rellen die tijdens oudjaar hadden plaatsgevonden.

Rechts-populistische uitspraken

Wederom kwam Wegner in opspraak vanwege rechts-populistische uitspraken. Hij verzocht de Berlijnse regering de voornamen van de Duitse daders bekend te maken, om aan te kunnen tonen dat zij een migratieachtergrond zouden hebben. “Alleen door problemen te benoemen kunnen ze opgelost worden”, rechtvaardigde hij zijn verzoek. Politici van de regeringspartijen beschuldigen Wegner er vervolgens van ‘racistische sentimenten’ aan te wakkeren.

Toch leek deze actie in zijn voordeel te werken. Bij de verkiezingen werd de CDU voor het eerst in bijna een kwarteeuw de grootste. Opmerkelijk genoeg zou Wegner volgens onderzoeksgroep Wahlen ook het vaakst zijn gekozen door Berlijnse moslims. De sociaaldemocratische SPD stelde vast dat ze veel stemmen van conservatieve kiezers met migratieachtergrond heeft verloren aan de CDU. Wegners ‘law and order’-aanpak zou volgens de SPD gewerkt hebben.

Daarbij is Wegner, zoon van een bouwvakker en verkoopster, symbool gaan staan voor de ‘gewone Berlijner’. De linkse regeringsformaties van de afgelopen jaren kregen steeds meer het verwijt zich enkel te richten op de belangen van hoogopgeleide stedelingen in de binnenstad. “Ik wil Berlijn samenbrengen, want deze regering verdeelt”, zei Wegner voor de verkiezingen. “Ik wil de gewone mensen weer een stem geven. Mensen die ’s ochtends opstaan om te werken, belasting te betalen, hun kinderen op te voeden en onze stad draaiende te houden.”

