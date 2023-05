Poolse regering kan nu zonder tussenkomst van rechter oppositie uitschakelen

Een rechter is niet meer nodig. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen kan de Poolse regering politieke opponenten zonder tussenkomst van een rechtbank uitschakelen wegens ‘samenwerking met Rusland’. Het belangrijkste doelwit: oppositieleider Donald Tusk.

Maandag stemde president Andrzej Duda in met een commissie die politici het passief kiesrecht kan afpakken en voor tien jaar uit het openbaar leven kan verbannen. Leden van de commissie worden voorgedragen door het parlement en benoemd door de premier, oftewel door de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die samen met enkele splinterpartijen over een krappe meerderheid in de Sejm beschikt.

De meeste juristen laten geen spaander heel van de ‘verificatiecommissie’. “Deze commissie kan over iedereen een publiek doodvonnis uitspreken”, zegt Mirosław Wyrzykowski, voormalig rechter van het Constitutionele Hof, in een uitgebreide analyse.

Iedereen vogelvrij

De commissie gaat publieke persoonlijkheden onderzoeken, aanklagen en veroordelen die ‘onderhevig aan Russische invloed de belangen van de Poolse Republiek schaadden’ in de periode 2007-2022. Een definitie die volgens critici zo vaag is dat bijna iedereen ermee kan worden aangeklaagd. Ook journalisten moeten worden geverifieerd, onderstreepte onderminister van defensie, Wojciech Skurkiewicz.

Jurist Wyrzykowski wees erop dat de commissie ‘gelijktijdig optreedt als onderzoeksorgaan, openbare aanklager en rechtbank’: “Dit is geheel in strijd met de grondwet”. Er is echter geen enkel orgaan meer dat nog onafhankelijk beoordeelt of de grondwet wordt geschonden. Het Constitutionele Hof is al zeven jaar zelf inzet van de politieke strijd, omdat PiS volgens haar tegenstanders het Hof in strijd met de regels heeft bevolkt met eigen aanhangers.

Volgens de oppositie zet PiS-leider Jarosław Kaczyński met de verificatiecommissie ‘een staatsgreep’ in gang. Kaczyński zelf zegt te handelen uit zorg voor het land: “We moeten de bedreigingen onderzoeken die voortvloeien uit Russische invloeden in Polen”.

Oud-premier Tusk: ‘Het zijn lafaards’

Oud-premier Donald Tusk sprak van ‘een van de meest dramatische momenten in de Poolse democratie sinds 1989’, het jaar waarin het communisme ten val kwam. De wet wordt in de volksmond de “Lex Tusk” genoemd. Politici van het regeringsblok, zoals onderminister van justitie, Janusz Kowalski, spreken openlijk de hoop uit dat ‘de commissie ervoor zal zorgen dat Donald Tusk voor het Staatstribunaal belandt’.

Tusk noemde de PiS-fractie ‘lafaards die voor een commissie stemden die hun belangrijkste politieke tegenstander moet uitschakelen’. Hij riep Polen op om komende zondag massaal te demonstreren: “Ik wil dat heel het land ziet dat de Polen niet instemmen met het liquideren van de Poolse democratie waarvoor generaties hebben gestreden.”

Tegen besluiten van de commissie is geen beroep mogelijk. Leden van de commissie kunnen niet juridisch worden vervolgd. De commissie kan tienduizend euro boete opleggen aan wie weigert te verschijnen en heeft onbeperkt toegang tot documenten van justitie, rechtbanken en geheime diensten. De voorzitter kan delen van de ‘aanklacht’ en het ‘proces’ geheimhouden.

