Poolse boeren profiteerden van de oorlog, maar klagen nu het tij keert. ‘Ze zijn vergeten wat armoede is’

Poolse boeren zijn boos. Op de Europese Unie, die Oekraïense landbouwproducten binnenlaat om Kiev te steunen. En op de eigen regering, die beloofde dat al het geïmporteerde graan naar hongerend Afrika zou verdwijnen.

Het Oekraïense graan doet de prijzen dalen en blokkeert de silo’s, terwijl de oogsttijd nadert. Deze boze-boerenboodschap klinkt logisch en verklaart dan ook waarom de tractoren ook in Polen oprukken naar gemeente- en provinciehuizen.

Maar de werkelijkheid is een stuk ingewikkelder. Poolse agrariërs hebben het afgelopen jaar volop geprofiteerd van prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog. Sommigen verdienden daarnaast aan de schaduwhandel in Oekraïens graan. Dat blijkt uit een rondje bellen langs handelaren en boeren.

Landbouwminister vervangen om de boerenwoede te temperen

Katarzyna Wieczorek werkt bij een graanhandel in het Oost-Poolse Janówek. Ze heeft alle begrip voor de boerenprotesten. “Door het Oekraïense graan zijn de prijzen gedaald. Vorig jaar kochten we tarwe in voor zo’n 350 euro per ton, nu voor 190 à 210 euro.” De kosten, vooral voor kunstmest, zijn gestegen en de nieuwe oogst staat voor de deur: “Wie geen plek heeft om zijn oogst op te slaan, zal wel moeten verkopen. Het ziet er niet best uit.”

Een schuldige was gauw gevonden. “Toen de minister van landbouw zei dat boeren hun graan beter nog niet konden verkopen, kostte een ton nog zo’n 340 euro. Nu nog maar 210”, aldus agrarisch journalist Pawel Kuroczycki in een radio-interview. Om de boerenwoede te temperen, is de gewraakte landbouwminister vervangen, maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Integendeel, ze stapelen zich op. Letterlijk.

“Ik schat het graanoverschot op acht miljoen ton”, aldus boerenactivist Rafal Mladanowicz in een ander radio-interview. Hij adviseerde de regering over de transit van Oekraïens graan. Eind 2022 stapte hij op, omdat de regering volgens hem passief toekijkt hoe het land wordt overspoeld door import. “Het is onmogelijk dat overschot te exporteren voordat de oogst begint. De overslagcapaciteit van de Poolse havens bedraagt maximaal 650.000 ton graan per maand.”

‘Geen Oekraïense graankorrel blijft in Polen achter’

De oppositie maakte dat rekensommetje al maanden geleden, nog uitgaande van vier miljoen ton overschot. De regering bleef niettemin stug beloven dat geen Oekraïense graankorrel in Polen zou achterblijven. Een belofte die op gespannen voet stond met de Europese vrijhandel; binnen de EU mag een product overal verkocht worden. Ook in Polen. En dat gebeurde dan ook volop.

De regering weigerde een lijst vrij te geven van bedrijven die Oekraïens graan opkochten. Daarop berichtten Poolse media over warme banden tussen de Poolse regeringspartij en ’s lands grootste pluimveefokkers en veevoerhandelaren, Cedrob en Wipasz, die prominent in het verdachtenbankje zitten. Maar ook schimmiger firma’s verrijkten zich met goedkoop Oekraïens graan.

Als ‘technisch graan’ de grens over

Meneer Arkadiusz – liever geen achternaam – heeft een boerenbedrijf van tientallen hectares in Zuidoost-Polen. Hij doet niet mee aan de protesten. “Dat Oekraïense graan is zeker een bedreiging, want de prijzen dalen”, meent hij. “Maar ik klaag niet.”

Zelf kocht hij ’s winters tweehonderd ton Oekraïens graan dat hij doorverkocht als veevoer. “Ik kocht het van een Poolse firma die normaal niets te maken had met graanhandel. Ze deden iets met elektriciteit. Maar de papieren waren in orde.”

Het meeste graan kwam tot afgelopen week de grens over als ‘technisch graan’. Hierdoor werden controles voor voedsel of veevoer omzeild. Officieel mag dit ‘technische’ graan alleen worden gebruikt als biobrandstof, maar waarschijnlijk stroomde het ongecontroleerd de Poolse voedselketen in.

Niemand voerde controles uit

“Poolse boeren kochten het op, vermengden het met hun eigen graan en verkochten het vervolgens als Pools graan”, weet een middelgrote handelaar uit het midden van Polen. “Bewijzen kun je het niet, want niemand voerde controles uit.”

Zelf wilde hij ook Oekraïens graan te kopen, maar zag ervan af. “Illegaal via tussenhandelaren had dat gekund, zonder documenten. Maar legaal was het niet te doen; al die bureaucratie zou veel te veel geld hebben gekost.”

Als zijn naam niet in de krant komt, wil hij wel meer vertellen. Bijvoorbeeld dat boeren hun graan wel degelijk kwijt kunnen. “Ze willen niet verkopen. De prijs is gedaald, maar nog altijd hoger dan de afgelopen jaren.” Zelf heeft hij naast een graanhandel ook een boerderij. “Ik heb mijn graan verkocht toen de prijs hoog was. Degenen die nu luidkeels protesteren, speculeerden op een nog hogere prijs. Nu de prijs is gedaald, geven ze anderen de schuld.”

Prijzen tot ongekende hoogte opgezweept

Poolse landbouwers zijn volgens hem de afgelopen drie jaar gewend geraakt aan vette winsten. Paniek en speculatie zweepten de prijzen tot ongekende hoogte op. “Nergens is zo veel verdiend aan covid en aan de oorlog in Oekraïne als in de landbouw. Het geld klotste tegen de plinten.”

Hij geeft het voorbeeld van uien. Drie jaar geleden deed een kilo maximaal 20 cent. “Een maand geleden werd ui opgekocht voor vier à vijf keer zo veel. Per hectare kon je wel 50.000 euro pure winst maken.”

En wat voor uien geldt, geldt voor alle gewassen. “De afgelopen drie jaar hebben boeren meer geld verdiend dan mensen uit de middenklasse hun hele leven te zien krijgen.” Zijn conclusie: “Poolse boeren zijn vergeten wat armoede is”.

De volledige namen van de eigenaar van het boerenbedrijf en van de handelaar zijn bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Brussel geeft Polen en andere landen miljoenen om graanruzie op te lossen

Om de in- en doorvoer van graan uit Oekraïne weer op gang te krijgen, belooft de Europese Commissie Polen en andere landen 100 miljoen euro.