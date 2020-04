Pools parlement stemt over strenge abortuswet, demonstreren kan niet

Vier jaar geleden voorkwamen massale protesten dat abortus vrijwel volledig verboden werd. Dit keer is demonstreren onmogelijk door de maatregelen tegen het coronavirus. Groepjes van meer dan twee personen zijn verboden, op straffe van fikse boetes.

Gisteren gingen op veel plekken leden van vrouwenorganisaties in hun eentje de straat op. “Ze willen dat we negen maanden een kind in ons dragen van wie we weten dat het direct na de geboorte zal sterven, of voor altijd zwaar gehandicapt zal zijn”, twitterde het Poolse topmodel Anja Rubik.

De kans is echter groot dat de zaak ook dit keer met een sisser afloopt. Het abortusdossier is een hete aardappel voor regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De partij leunt zwaar op de rooms-katholieke kerk. De bisschoppen willen, net als een deel van de PiS-achterban, een totaalverbod op het afbreken van zwangerschappen. Anderzijds moet de gematigder PiS-aanhang niets hebben van zo’n maatregel.

In de parlementaire ijskast

Om die reden traineert PiS-leider Jaroslaw Kaczynski het project al jaren. Het belandde bij commissies zonder deadline, de zogenoemde ‘parlementaire ijskast’. Dat het onderwerp gisteren op de parlementaire agenda verscheen, had een procedurele reden. Het parlement moet binnen een halfjaar alle burgerinitiatieven behandelen die het vorige parlement heeft laten liggen. Het abortusamendement werd gesteund door 830.000 mensen.

Behalve abortus stonden vier andere, controversiële burgerinitiatieven op de rol. Een verbod op het honoreren van Joodse claims voor compensatie van bezittingen die verloren gingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het recht om je kind mee te nemen op jacht. Een de facto verbod op seksuele voorlichting. En een voorstel om salarissen in het onderwijs aan te passen.

Drie situaties rechtvaardigen een abortus

Polen heeft een zeer strenge abortuswet. Abortus is slechts toegestaan in drie situaties: als de zwangerschap het resultaat is van verkrachting, als het leven van de moeder wordt bedreigd en als de foetus ernstig is beschadigd. Die laatste uitzondering, goed voor ruim 90 procent van de legale abortussen, moet verdwijnen, vinden de ondertekenaars van de initiatiefwet.

“Prenataal onderzoek maakt het mogelijk kinderen te selecteren voor exterminatie”, betoogde Kaja Godek van de organisatie ‘Stop Abortus’ die de handtekeningenactie organiseerde, twee jaar geleden in het parlement. Toen verdween haar amendement in een diepe la. Ook dit keer sprak ze de volksvertegenwoordiging toe: “Abortus is een pandemie die veel erger is dan het coronavirus.”

