Pompeo staat in Brussel plots voor dichte deuren

Het is het gesprek van de dag in Brussel, en misschien ook een beetje in Washington: het op het laatste moment afgeblazen afscheidsbezoek van de Amerikaanse minister Mike Pompeo aan de Belgische hoofdstad. Hij zou daar woensdagavond dineren met Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, maar verder wilde bijna niemand de Trump-vertrouweling onder ogen komen. Nooit eerder werd een Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zo nadrukkelijk weggekeken door Europese bondgenoten.

De officiële verklaring voor Pompeo’s afzegging is dat hij het bij nader inzien toch te druk heeft in eigen land met de ‘soepele en ordelijke overgang’ naar een nieuwe regering onder aankomend president Joe Biden. Op z’n minst een opmerkelijke verklaring, want Pompeo heeft Bidens verkiezingsoverwinning nooit erkend.

Binnen de EU-instellingen is er duidelijk iets geknapt na de bestorming door Trump-aanhangers van het Capitool in Washington, vorige week woensdag. Pompeo heeft die gewelddadigheden niet veroordeeld. Los daarvan waren er al twijfels over het nut van Pompeo’s Brussel-bezoek, zo vlak voor het einde van Trumps termijn.

Een ‘crimineel’ en een ‘politieke pyromaan’

De kilte bleek dinsdag ook uit de reactie van een woordvoerder van de Europese buitenlandcoördinator Josep Borrell, toen die door een journalist werd gevraagd of Borrell het bezoek van Pompeo nog zou aangrijpen voor een uitnodiging voor een afscheidsgesprek. “Het antwoord is nee”, klonk het kortaf.

Naast het bezoek aan Stoltenberg zou Pompeo aparte ontmoetingen hebben met de Belgische en Luxemburgse ministers van buitenlandse zaken, Sophie Wilmès en Jean Asselborn, maar ook daarvoor leek weinig enthousiasme te bestaan. De altijd uitgesproken Asselborn noemde president Trump daags na het geweld in Washington op de Luxemburgse radio een ‘crimineel’ en een ‘politieke pyromaan’.

De Amerikaanse minister wist al in december 2018 weinig vrienden te maken in Brussel. In een zeer ondiplomatieke toespraak aldaar sprak Pompeo zich toen uit tegen het multiculturalisme en ‘bureaucraten’ in het algemeen. Hij prees Trumps benadering van het nationalisme, waarbij ‘soevereiniteit’ in zijn ogen voorrang heeft op de ‘internationale orde’.

