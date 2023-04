Politieonderzoek stort Schotse separatisten in crisis

Een politieonderzoek naar vermoed gesjoemel met honderdduizenden euro’s aan donaties heeft de Schotse Nationale Partij (SNP) in een diepe crisis gestort. De centrumlinkse SNP streeft naar onafhankelijkheid van Schotland en leidt een regeringscoalitie samen met de Groenen.

Dinsdag werd SNP-penningmeester Colin Beattie gearresteerd, verhoord en weer vrijgelaten. Daarop kondigde Beattie woensdag aan dat hij terugtreedt totdat het politieonderzoek is afgerond. Twee weken eerder was Peter Murrell, oud-directeur van het partijbureau en echtgenoot van ex-premier Nicola Sturgeon, ook al ondervraagd.

Tegelijk met het verhoor van Murrell werd zijn huis en dat van ex-premier Sturgeon ruim een dag lang doorzocht. En bij de woning van Murrells moeder nam de politie een luxe camper ter waarde van 124.000 euro in beslag.

600.000 pond aan donaties

De Schotse politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met ruim 600.000 Britse pond, omgerekend zo’n 700.000 euro, aan donaties die de SNP in 2017 inzamelde. Het geld werd opgehaald voor een nieuw referendum over onafhankelijkheid, maar zou mogelijk aan andere zaken zijn besteed.

Schotse politiemensen verlieten het kantoor van de regeringspartij SNP eerder deze maand met kratten vol mogelijke bewijsstukken voor hun fraudeonderzoek. Beeld AP

De kersverse SNP-leider en tevens premier, Humza Yousaf, kwam er bovendien kort na zijn aantreden achter dat de partij al een halfjaar zonder accountants zat. Het accountantskantoor dat eerder nog de boeken controleerde, had gemeld de cijfers niet te kunnen goedkeuren en had zich teruggetrokken.

In reactie op het uitdijende schandaal stelde de partij afgelopen weekend een werkgroep in die de bestuurscultuur moet doorlichten en die in juni met een interimrapport dient te komen. “We moeten ons huis absoluut op orde krijgen”, zei vicepremier Shona Robison op tv-zender Sky News. “Het publiek verwacht niets anders van ons.”

Bittere tegenstellingen

De SNP domineert al jaren de Schotse politiek, maar het verrassende vertrek in februari van partijleider en premier Sturgeon veroorzaakte tumult binnen de partij. De verkiezing van Yousaf tot nieuwe leider, die automatisch ook premier werd, legde vervolgens bittere interne tegenstellingen bloot. En het politieonderzoek vergrootte de crisissfeer nog verder.

Want de naspeuringen van de rechercheurs vestigden de aandacht op de houtje-touwtje-wijze waarop de SNP werd bestuurd. Terwijl Sturgeon de functies van partijleider en premier bekleedde, was haar echtgenoot Murrell directeur van het partijbureau. Vorige maand zag Murrell zich gedwongen terug te treden, omdat de SNP de media had misleid over een sterke daling van het aantal leden het afgelopen jaar.

De oppositiepartijen in het Schotse parlement grijpen de ontwikkelingen aan om Yousaf af te serveren als een lichtgewicht, die zich voortdurend door de gebeurtenissen laat overvallen. Anas Sarwar, de Schotse Labour-voorman, verwijt de premier in dagblad The Times ‘een gebrek aan leiderschap’. En volgens de Schotse Conservatieve leider Craig Hoy heeft de premier veel weg van ‘een konijn dat in de koplampen kijkt’.

