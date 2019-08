Politieke crisis in Rome: Legaleider Salvini wil nieuwe verkiezingen

In een verklaring liet Salvini gisteravond weten dat hij tegen premier Giuseppe Conte heeft gezegd dat de coalitie is ingestort, amper een jaar na haar aantreden. “Nu moeten we snel de keuze teruggeven aan de kiezers.” Het parlement is op dit moment met reces, maar het zou de volgende week kunnen terugkeren voor een vertrouwensstemming.

De twee regeringspartijen zijn al maanden aan het ruziën, onder meer over immigratie en belastingen. De jongste botsing gaat over de aanleg van een snelle treinverbinding door de Alpen naar Frankrijk. De Lega stemde daar voor in de Senaat maar de Vijfsterrenbeweging was tegen, omdat het een duur prestigeproject zou zijn dat bovendien schadelijk is voor het kwetsbare berglandschap.

De populistische Vijfsterrenbeweging heeft meer zetels in het parlement dan de rechtse Lega, maar Salvini’s partij staat er veel beter voor in de peilingen. Nieuwe verkiezingen zouden de macht grotendeels in handen van de Lega kunnen leggen, al staat het nog lang niet vast dat Salvini de winst ook echt kan incasseren.

Vicepremier Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging zei in een reactie dat hij niet bang is voor nieuwe verkiezingen. Hij beschuldigde Salvini ervan dat die ‘een loopje neemt met het land’. Di Maio en Salvini waren eerder op de dag samen op bezoek bij premier Conte, een technocraat die gevraagd is om de wankele coalitie te leiden.

Verkiezingen in augustus lijken onwaarschijnlijk, omdat de meeste Italianen dan met vakantie zijn. Voor een nieuwe stembusgang is het bovendien nodig dat president Sergio Mattarella het parlement ontbindt. Het is maar de vraag of Mattarella dat wil, zeker nu de begroting voor volgend jaar nog opgesteld moet worden. Die begroting, waar ook in de rest van Europa met argusogen naar wordt gekeken, moet in oktober aan het parlement worden aangeboden.

