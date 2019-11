Politieke chaos in Israël na aanklachten tegen Netanyahu voor corruptie, fraude en omkoping

De Israëlische politiek is in grote chaos gestort, nu de Israëlische premier Benjamin Netanyahu officieel is aangeklaagd wegens corruptie. Het Isra­elische Openbaar Ministerie maakte vandaag bekend dat Netanyahu in drie zaken vervolgd zal worden, onder meer voor fraude en omkoping.

In één van de zaken zou Netanyahu voor omgerekend 180.000 euro aan sigaren en champagne hebben aangenomen van twee miljardairsvrienden. Ernstiger is de zaak waarin Netanyahu zijn invloed zou hebben aangewend om regels zo aan te passen dat het bedrijf van zijn vriend en telecommagnaat Shaul Elovitch ruim 200 miljoen euro overhield. In ruil zou de nieuwssite van dat bedrijf positief hebben bericht over Netanyahu en diens familie. Ook in de derde zaak wilde de premier postieve berichtgeving over hemzelf afdwingen.

Netanyahu reageerde kort na de aankondiging van het OM. Hij noemt de aanklachten een couppoging tegen zijn regering. “Ik zal niet toestaan dat leugens winnen”, zei hij.

De aanklachten komen op een gevoelig moment. Israël heeft dit jaar al twee verkiezingen achter de rug, maar het politieke landschap is zo versnipperd dat er maar geen regering gevormd kan worden. Juist op woensdag gaf Netanyahu’s grootste rivaal, Benny Gantz van het politieke blok Blauw en Wit, een formatie-opdracht terug. Eerder was het Netanyahu al niet gelukt om een regering te vormen.

Grootste obstakel bij de formatie is Netanyahu zelf. Met de huidige politieke verhoudingen is eigenlijk alleen een centrum-coalitie mogelijk van Blauw en Wit (dat als grootste partij uit de laatste verkiezingen kwam) en Netanyahu’s Likud. Maar Gantz weigerde tot dusver met Netanyahu samen te werken, juist vanwege de aanklacht die boven diens hoofd hing. Nadat de aanklacht er gisteren daadwerkelijk kwam, stelde Gantz dat Netanyahu “geen publieke of morele autoriteit heeft om betrouwbare beslissingen te nemen voor de staat Israël”.

Als er binnen drie weken geen regering komt, volgen opnieuw verkiezingen. De enige manier om de patstelling te doorbreken lijkt een vertrek van Netanyahu. Gisteren stelde Gideon Sa’ar, Netanyahu’s belangrijkste rivaal binnen de partij, dat hij leiderschapsverkiezingen wil binnen Likud als het tot nieuwe verkiezingen komt.