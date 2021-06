Politiek paaigedrag: Taiwan wil wel vaccins van de VS en Japan, maar niet van China

In een crisis weet je wie je vrienden zijn. Taiwan ontvangt deze week 750 duizend doses Amerikaans Covid-vaccin. Vrijdag ontving het eiland al 1,24 miljoen doses AstraZeneca van Japan. Vaccins die Peking aanbood, sloeg Taipei af. Om voor de hand liggende politieke redenen: Peking beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, maar het eiland bestuurt zichzelf en heeft weinig zin om weer bij het communistische regime op het vasteland aan te sluiten.

Taiwan was een van de weinige landen die de uitbraak van het coronavirus snel en stevig onder controle kreeg. Maar de laatste weken telde Taipei honderden nieuwe besmettingen. De lokale vaccinproductie komt pas volgende maand weer op gang. Er zijn miljoenen vaccins besteld, maar tot nu toe is pas 3 procent van de bevolking ingeënt. “Deze golf kwam snel op en raakt veel families en industrieën”, zei premier Su Tseng-chang.

Zorgen om chipproductie

De industrie waar de wereld zich het meest zorgen over maakt, is de chipproductie. Meer dan de helft van alle chips die wereldwijd in technologie gebruikt worden, komen van TSMC, de Taiwanese halfgeleiderproducent. Dat maakt het eiland met 24 miljoen inwoners nog een stukje belangrijker voor bondgenoten én chip-grootverbruikers zoals Japan en de Verenigde Staten.

Volgens de Chinese buitenlandwoordvoerder Wang Wenbin moeten vaccins worden gedoneerd om ‘levens te redden’, niet ‘als middel voor egoïstisch politiek gewin’. Maar China exporteerde inmiddels al 265 miljoen doses vaccin en injectienaalden naar 66 landen die haar goed gezind zijn.

Dat de Wereldgezondheidsorganisatie de Chinese vaccins Sinopharm en Sinovac goedkeurde, was een extra steun in de rug voor Pekings diplomatie. De China Daily citeert de speciale Indonesische gezant die stelt dat ‘de hulp van China’ een ‘krachtige garantie’ oplevert voor verdere samenwerking.

De spanning tussen Peking en Taipei liep de laatste weken verder op toen de Chinezen volgens Taiwan een bestelling Pfizervaccins frustreerden. De Taiwanezen plaatsten een bestelling bij het Duitse BioNTech, dat het Pfizervaccin ook produceert bij zijn Chinese partner Fosun in Shanghai. BioNTech wilde dat Taiwan niet als ‘land’ werd aangeduid in het persbericht over de deal, een uiterst gevoelig punt voor Peking. Taiwan ging ermee akkoord, maar toch kwam de deal er niet, zegt de Taiwanese gezondheidsminister Chen Shih-chung.

Plein voor de Hemelse Vrede

Alsof het allemaal nog niet pijnlijk genoeg was, leverde Japans de vaccins ook nog eens op 4 juni, de zwartste dag uit China’s recente verleden. Op die dag was het 32 jaar geleden dat het Chinese Volksleger een bloedbad aanrichtte op het Plein voor de Hemelse Vrede in Peking. Iets dat China liefst verzwijgt en wat zwaar weegt op haar internationale imago.

Een ander pijnlijk punt: de Amerikaanse senatoren die de levering van de vaccins aankondigden arriveerden in Taipei per militair vliegtuig. De commentator van de Global Times noemt het ‘een provocatie’. “Er is weinig hoop de epidemie met het huidige beleid onder controle te krijgen, dus ze zijn onderweg op een doodlopende weg van escalerende confrontatie.”

