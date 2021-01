Liveblog Bestorming Capitool

Politie Washington DC: 4 doden, 52 arrestaties bij bestorming Capitool

Washington DC, woensdagavond. Beeld AFP

Er zijn schoten gelost in het Capitool. Nadat Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen, is een vrouw neergeschoten en zwaargewond geraakt. Vijf andere mensen zouden met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis zijn gebracht. Onder hen zou een agent zijn. Volg de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.