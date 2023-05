Politie start campagne om 22 vermoorde vrouwen te identificeren

De Nederlandse politie sluit zich aan bij de campagne Operation Identify Me van de internationale opsporingsdienst Interpol. De diensten doen daarmee een uiterste poging om de identiteit te achterhalen van 22 meisjes en vrouwen die waarschijnlijk door geweld zijn overleden.

De lijst met omgebrachte vrouwen staat sinds vandaag op de website van Interpol. Negen van de 22 zaken op de lijst zijn Nederlands, maar de politie vermoedt dat de vrouwen zelf uit andere landen afkomstig zijn. De overige vrouwen op de Interpol-lijst zijn gevonden in België en Duitsland.

Foto’s van sieraden en kledingstukken

De zaken zijn zogenoemde cold cases, moordzaken waarvan in sommige gevallen al meerdere decennia wordt geprobeerd ze op te lossen. Om tips te krijgen vermeldt Interpol nu alle informatie die mogelijk kan helpen bij identificatie van de omgebrachte vrouwen.

Op de website zijn onder meer de geschatte leeftijd, haarkleur, kleur van de ogen en andere lichaamskenmerken te vinden. Daarnaast zijn er gezichtsreconstructies en foto’s van sieraden en kledingstukken te zien.

Vanuit Nederland ondersteunen zangeres S10 en actrice Carice van Houten de campagne. “Ik vind het een heel verdrietige en eenzame gedachte dat al die vrouwen, die zo gruwelijk aan hun einde zijn gekomen, zonder identiteit het graf in zijn gegaan”, zegt Van Houten in een videoboodschap. Ook maakte het televisieprogramma Opsporing Verzocht opsporingsvideo’s voor iedere zaak.

Het Heulmeisje

Een van de negen Nederlandse onopgeloste zaken is die van het ‘Heulmeisje’. Op 24 oktober 1976 vonden wandelaars langs een snelweg bij Maarsen het levenloze lichaam van een jonge vrouw, vlakbij voormalig parkeerplaats De Heul. In 2006 bleek dat ze jaren onterecht in verband was gebracht met een vermissing in dezelfde regio.

Middels een isotopenonderzoek – onderzoek naar menselijk weefsel – wist de politie in de zaak van het Heulmeisje tot verrassend nauwkeurige inzichten te komen. Zo acht de politie het waarschijnlijk dat de jonge vrouw is geboren en opgegroeid in het Rijndalgebied in Duitsland. Het is eveneens mogelijk dat ze uit de regio tussen Dresden en Praag komt.

De politie stelde ook vast dat het meisje gedurende de jaren zeventig binnen twee jaar, vermoedelijk in fases, verhuisd is van Oost- naar West-Europa. In die tijd maakte zij ‘mogelijk een periode van ondervoeding dan wel eenzijdige voeding door (vermoedelijk in de laatste veertien maanden van haar leven)’.

