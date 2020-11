Politie houdt klopjacht na terroristische aanslag in Wenen

Bij schotenwisselingen op een aantal plekken in het centrum van Wenen zijn verscheidende gewonden en ten minste een dode gevallen. Minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer sprak maandagavond van een terroristische aanslag die door meerdere personen zou zijn gepleegd.

De politie rukte massaal uit, sloot het gebied af, en riep Oostenrijkers op de publieke ruimte en het openbare vervoer te mijden en geen video’s en foto’s van de operatie op sociale media te plaatsen. Dit zou zowel de hulpdiensten als de burgerbevolking in gevaar brengen. Het is nog niet duidelijk wat het doelwit van de aanslag was. Over de identiteit en motieven van de daders, van wie een zou zijn doodschoten, is nog niets bekend.

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de straat met de synagoge.

Volgens een verslaggever van de omroep ORF worden er zeker vijftien gewonden behandeld in ziekenhuizen. Zeven zouden er ernstig aan toe zijn.