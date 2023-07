Politie Hongkong zet prijs op hoofd van activisten

Een ‘gevaarlijk precedent’, zo beschrijft een woordvoerder van de Amerikaanse regering het nieuwste plan van de politie van Hongkong. Deze week maakte de politiemacht bekend dat het 1 miljoen Hongkong dollar (zo’n 117.000 euro) betaalt voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van enkele in het buitenland wonende prominente Hongkongse activisten.

Tijdens een persconferentie onthulde de politie maandag naar wie ze op zoek zijn: de voormalige parlementariërs Nathan Law, Ted Hui, Dennis Kwok, vakbondsmedewerker Mung Siu-tat, advocaat Kevin Yam en activisten Finn Lau, Elmer Yuen en Anna Kwok. Alle acht zijn bekende namen in de pro-democratiebeweging van Hongkong; ze hebben zich de laatste jaren verzet tegen de autocratisering onder invloed van Peking.

Toen de soevereiniteit van Hongkong in 1997 door het Verenigd Koninkrijk werd overgedragen aan China, werd afgesproken dat de stadstaat de komende vijftig jaar autonoom mocht blijven. Maar die autonomie is de laatste jaren stelselmatig afgebroken, vooral door de invoering van de nationale veiligheidswet in 2020, die de vrijheden van Hongkongers flink inperkt.

Gevlucht naar het buitenland

De acht activisten die nu een prijs op hun hoofd hebben wonen inmiddels allemaal in het buitenland, omdat het in Hongkong te riskant is. De autoriteiten van Hongkong zien hen als een ‘gevaar’ voor de nationale veiligheid, zoals politiefunctionaris Steven Li het maandag tijdens de persconferentie verwoordde. Hij spoort de activisten aan om vrijwillig terug te keren en zich over te geven, en wellicht kans te maken op strafvermindering.

Ondertussen hebben naast de Verenigde Staten ook het Verenigd Koninkrijk en Australië, waar enkele van de activisten wonen, kritiek geuit. Zo zei de Britse minister van buitenlandse zaken James Cleverly dinsdag dat zijn land “pogingen van China om personen te intimideren en het zwijgen op te leggen” niet accepteert. De woorden van de minister konden rekenen op een woedende reactie vanuit de Chinese ambassade in Londen, die het VK beschuldigt van het ‘beschermen van voortvluchtigen’.

‘Ik moet voorzichtiger leven’

Ondertussen maken de acht activisten zelf zich grote zorgen, zoals Nathan Law, die in 2021 politiek asiel in het Verenigd Koninkrijk kreeg. “Er kan iemand in het Verenigd Koninkrijk zijn – of ergens anders – die informatie over mij doorspeelt. Bijvoorbeeld over waar ik ben, waardoor ik uitgeleverd zou kunnen worden als ik ergens overstap”, vertelt hij aan de BBC. “Het betekent dat ik voorzichtiger moet leven.”

