Politie Berlijn wil kenteken voor fiets in strijd tegen agressie

De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn wil een kenteken voor fietsen verplichten. De politie ziet dat ook fietsers zich steeds agressiever in het verkeer gedragen en hoopt door een registratie foute fietsers sneller te kunnen achterhalen. Er zijn steeds meer ongelukken waarbij fietsers zijn betrokken, en ook steeds meer incidenten waarbij fietsers zich uit de voeten maken.

Bij klachten van anderen, bij ernstige overtredingen en vooral bij grote gevolgen van een ongeluk kan een nummerplaat op de fiets helpen, aldus de chef van de Berlijnse politie, Barbara Slowik in de Berliner Morgenpost. In het verkeer draait het steeds om het in gevaar brengen van zwakkere deelnemers, benadrukt ze: automobilist tegen fietser en fietser tegen voetganger.

De politie wijst er verder op dat ruim de helft van alle ongevallen met de fiets door fietsers zelf wordt veroorzaakt. In 2018 waren er 8384 verkeersongevallen met fietsers in Berlijn. Twee Duitse verenigingen van fietsers laten weten niets in een kentekenplicht te zien. Ook wordt de roep luider om fietsers te verplichten een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

