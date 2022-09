Politicus laat samenzweringstheorie vallen, maar of de kiezers dat ook gaan geloven

Een bekering is iets prachtigs. En altijd weer een wonder. Neem Don Bolduc, een veteraan van de oorlog in Afghanistan die het tot brigadegeneraal bracht, en nu probeert lid te worden van de Amerikaanse Senaat namens de staat New Hampshire.

Tot voor kort was Bolduc van mening dat de Amerikaanse democratie zich in een crisis bevond omdat president Joe Biden in het Witte Huis zit dankzij fraude. “Ik heb een brief ondertekend met 120 andere generaals en admiraals, waarin we zeggen dat Donald Trump de verkiezingen gewonnen heeft, en verdomd, ik blijf erbij”, zei hij in augustus tijdens een debat met andere Republikeinse gegadigden, in de aanloop naar de voorverkiezing binnen die partij.

U-bocht

Afgelopen dinsdag vond in New Hampshire die voorverkiezing plaats: Bolduc won. En wat er daarna gebeurde, was zelfs voor in het vak cynisch geworden politieke verslaggevers verrassend. ‘Als een chauffeur die met gillende banden een U-bocht maakt, sloeg Don Bolduc donderdag na de voorverkiezing af richting landelijke verkiezingen met een complete draai’, rapporteerde de New York Times.

“Leven is leren”, had Bolduc die dag gezegd in een interview met tv-zender Fox News. “Ik heb hier een heleboel onderzoek naar gedaan, en de afgelopen week gesprekken gevoerd met inwoners van de staat, van elke partij, en ik ben tot de conclusie gekomen, en dat is mijn definitieve standpunt, dat de presidentsverkiezing van 2020 niet gestolen is.”

Er was veel fraude gepleegd, zei Bolduc – aan dat fantasieverhaal waar 28 procent van de Republikeinen in New Hampshire geloof aan hecht, en 17 procent van de partijlozen, hield hij nog wel vast. “Maar verkiezingen hebben nu eenmaal gevolgen, en helaas is president Biden de wettige president van dit land.”

Eenheidsontbijt

Bolduc moest nog wel meer terugnemen. Hij had tijdens de campagne de Republikeinse gouverneur van New Hampshire, de zeer populaire Chris Sununu, ‘een sympathisant van de Chinese communisten’ genoemd. Dat was lik op stuk, want Sununu had hem eerder een totaal onserieuze kandidaat genoemd. “Als hij de nominatie krijgt, wordt het voor ons veel moeilijker bij de verkiezingen. Hij is toch vooral iemand van de samenzweringstheorieën.”

Maar, alweer een wonder, ook Sununu is teruggekeerd van wat kennelijk een dwaling was. Nu Bolduc toch degene is die in november moet proberen namens de Republikeinen de Democraat Maggie Hassan haar senaatszetel te ontfutselen, vindt Sununu hem alsnog zijn steun waard. Op de dag dat Bolduc zijn Fox-interview gaf, hielden de Republikeinen een ‘eenheidsontbijt’ om de tijdens de campagne geslagen wonden te verbinden. Sununu was erbij.

De gouverneur riep de aanwezigen op niet mee te gaan met de Democratische pogingen het vooral over abortus te hebben. “Het gaat om de benzineprijs. Elektriciteit. Het gaat om de dingen die echt iedereen treffen.” Bolduc zelf liep na zijn eigen toespraak naar Sununu toe en gaf hem een dikke knuffel.

Liever was Sununu door Chuck Morse omarmd, de andere Republikein die zo graag senator had willen worden. En het had ook niet veel gescheeld of dat was gebeurd: Bolduc won met slechts 1500 stemmen meer.

Campagne van 3 miljoen

Bij de Democraten zal dat als een zegen zijn ervaren. Hun senator Hassan is niet enorm populair: slechts 45 procent van de kiezers van de staat vindt dat ze het goed doet. Hun grootste angst was dat Sununu zelf een gooi naar de senaatszetel zou doen. Ook doodeng zou een duel tussen Chuck Morse en Hassan zijn geweest. Maar een Republikein van zulke radicale snit – tot voor kort tenminste – als Bolduc zal het moeilijk krijgen de kiezers van het midden naar zich toe te trekken.

Het is goed mogelijk dat de Republikeinen in november zullen moeten vaststellen dat ze een senaatszetel hebben verspeeld door complotaanhanger Bolduc te kandideren en daardoor misschien zelfs – want zo spannend wordt het landelijk – de meerderheid in de Senaat. En het is goed mogelijk dat die belangrijke uitkomst dan te danken is aan een een tv-advertentiecampagne van ruim 3 miljoen dollar waarin Bolducs tegenstander Morse voor corrupt werd uitgemaakt. Advertenties die werden betaald door politieke groepen uit het Democratische kamp. Die strategie paste de partij in andere staten ook toe, en nu de voorverkiezingen achter de rug zijn – New Hampshire was hekkensluiter – kunnen ze vaststellen dat die op veel plaatsen gelukt is.

Op volgorde

Het zou niet geslaagd zijn als New Hampshire en die andere staten hun Republikeinse kandidaten hadden gekozen volgens het innovatieve systeem dat de staten Maine en Alaska hanteren. Daarbij moeten kiezers meerdere kandidaten in volgorde van voorkeur zetten. Is er niemand met een meerderheid van eerste keus stemmen, dan valt de kandidaat met de minste aanhang af, en gaan de stemmen van diens aanhangers naar hun tweede keus, en zo verder, tot iemand de meerderheid heeft. Dat systeem bevordert de kansen van gematigde kandidaten die voor veel mensen in de partij acceptabel zijn. En dat zijn nou net de kandidaten die vervolgens in algemene verkiezingen meer kans maken dan radicalen als Bolduc.

Gouverneur Sununu had geen goed woord over voor de Democratische bemoeienis met de Republikeinse voorverkiezing. “Wat een zwaktebod”, zei hij vorige week. “Het is onethisch, en het zou op een of andere manier verboden moeten zijn.”

Maar het mag nu eenmaal, mede dankzij een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2010 die veel meer vrijheid gaf aan bedrijven en andere groepen om met geld kandidaten te steunen. Dat die steun dan soms juist gegeven wordt omdat een kandidaat niet deugt, is niet ideaal. Maar het is ook geen wonder, in een staat die vasthoudt aan een verkiezingssysteem dat zelf bepaald niet ideaal is.